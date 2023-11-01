((مصارف البحرين)) تكشف رؤيتها لزيادة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قدمت‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬رؤيتها‭ ‬بشأن‭ ‬توفير‭ ‬تمويل‭ ‬مستدام‭ ‬وسهل‭ ‬يمكِّن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملياتها‭ ‬التشغيلية‭ ‬والوصول‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬حلول‭ ‬التمويل‭ ‬بشكل‭ ‬مبسّط‭ ‬وسريع،‭ ‬وأكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬أنها‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تلك‭ ‬الرؤية‭ ‬شاملة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬التمويلي‭ ‬لتلك‭ ‬المؤسسات،‭ ‬بل‭ ‬تتسع‭ ‬لتشمل‭ ‬كل‭ ‬الجوانب‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توجهات‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬واستراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬2022‭-‬2026،‭ ‬والتي‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬حصة‭ ‬تمويل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسّطة‭ ‬بطريقة‭ ‬مرحلية‭ ‬وعلى‭ ‬أساس‭ ‬تدريجي‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬20 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬محفظة‭ ‬التمويل‭ ‬المحلّية‭ ‬لبنوك‭ ‬التجزئة‭ ‬بنهاية‭ ‬2025‭.‬

وعرضت‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬عقدته‭ ‬الجمعية‭ ‬مؤخرا‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضائها‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ومجلس‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وصادرات‭ ‬البحرين‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وجمعية‭ ‬التأمين‭ ‬البحرينية‭ ‬وغيرها‭ ‬ناقش‭ ‬سبل‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الميسرة‭ ‬لعمل‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بواقعها‭ ‬وضمان‭ ‬استقرارها‭ ‬ونموها‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬وتنمية‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭.‬

وقدم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للجمعية‭ ‬الدكتور‭ ‬وحيد‭ ‬القاسم‭ ‬تلك‭ ‬الرؤية‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬تقديمي‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬حمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬توصيات‭ ‬لسد‭ ‬الفجوة‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‮»‬،‭ ‬تضمن‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬للبنوك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬زيادة‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬قروض‭ ‬ميسرة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

وتضمنت‭ ‬المقترحات‭ ‬أيضا‭ ‬وضع‭ ‬تصنيف‭ ‬ائتماني‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬‭ ‬شاملاً‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وأن‭ ‬تقوم‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬بإطلاق‭ ‬محفظة‭ ‬تضمن‭ ‬التعويض‭ ‬على‭ ‬المتضررين‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعثر‭ ‬تلك‭ ‬المؤسسات‭ ‬وتخلفها‭ ‬عن‭ ‬السداد،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬كما‭ ‬تضمنت‭ ‬المقترحات‭ ‬تعديل‭ ‬المادة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬رقم‭ ‬57‭ ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬التي‭ ‬تحصر‭ ‬تمويلات‭ ‬الصندوق‭ ‬على‭ ‬البنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬ليشمل‭ ‬ذلك‭ ‬جميع‭ ‬البنوك‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومراجعة‭ ‬تعريف‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬واستبعاد‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬الموظفين‮»‬‭ ‬كمعيار‭ ‬لتصنيفها،‭ ‬وتوجيه‭ ‬التركيز‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬عوامل‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬الإيرادات‭ ‬السنوية،‭ ‬ومؤشرات‭ ‬أداء‭ ‬الأعمال،‭ ‬والمقاييس‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وشملت‭ ‬المقترحات‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الدكتور‭ ‬القاسم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬إجراء‭ ‬تصنيفات‭ ‬لتقارير‭ ‬تدقيق‭ ‬الحسابات‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الشخص‭ ‬الواحد‭ ‬بتقرير‭ ‬مبسط‭ ‬لضمان‭ ‬تعلم‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬الأساليب‭ ‬المحاسبية‭ ‬وفصل‭ ‬حساباتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬عن‭ ‬حساب‭ ‬المؤسسة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تطوير‭ ‬أساليب‭ ‬التدقيق‭ ‬لتتناسب‭ ‬مع‭ ‬حجم‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات،‭ ‬وتطوير‭ ‬وحدة‭ ‬متخصصة‭ ‬ومدربة‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬داخل‭ ‬كل‭ ‬بنك‭ ‬لتقييم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬طلبات‭ ‬تمويل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وإنشاء‭ ‬أكاديمية‭ ‬خاصة‭ ‬لتدريب‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وأخيرا‭ ‬تشديد‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬حقوق‭ ‬البنوك‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الممولة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وبما‭ ‬يشجع‭ ‬البنوك‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التسهيلات‭ ‬المالية‭ ‬لتلك‭ ‬المؤسسات‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬القاسم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المرئيات‭ ‬والاقتراحات‭ ‬تشكل‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬خاضعة‭ ‬للنقاش‭ ‬والتطوير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مختلف‭ ‬الشركاء‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬المعنية‭ ‬بتطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬ميسر‭ ‬يعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

وكشف‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬ستعقد‭ ‬اجتماعا‭ ‬آخر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القريبة‭ ‬القادمة‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬بهدف‭ ‬بحث‭ ‬إمكانية‭ ‬تحويل‭ ‬تلك‭ ‬المرئيات‭ ‬والاقتراحات‭ ‬إلى‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬جميع‭ ‬المعنيين‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬وتمكينها‭ ‬من‭ ‬النهوض‭ ‬بدورها‭ ‬كاملا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬