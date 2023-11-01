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((بحرين مارينا)) يُشارك في سيتي سكيب البحريننجيبي: المشروع يعزز مكانة البحرين كوجهة سياحية متميزة

11/1/2023 11:22:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬المطورة‭ ‬للمشروع‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المنامة‭ ‬‮«‬بحرين‭ ‬مارينا‮»‬،‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬14‭-‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬وخلال‭ ‬المناسبة،‭ ‬ستكشف‭ ‬الشركة‭ ‬عن‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمشروع‭ ‬التطويري‭ ‬المتعدد‭ ‬الاستخدامات‭ ‬بقيمة‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المُهم،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬شركة‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬للتطوير‮»‬‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬نجيبي‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬التطويري‭ ‬المتعدد‭ ‬الاستخدامات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬المرموقة‭. ‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬المشروع‭ ‬سيسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‭ ‬المتكاملة‭ ‬وأجنحة‭ ‬الضيافة‭ ‬والمساحات‭ ‬العامة‭ ‬النابضة‭ ‬بالحياة،‭ ‬سترفع‭ ‬بحرين‭ ‬مارينا‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مشاركتنا‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬ستسمح‭ ‬لنا‭ ‬باستعراض‭ ‬المرافق‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭ ‬للمشروع‭ ‬أمام‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬وجهات‭ ‬متميزة‭ ‬للإقامة‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤيته‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لتعزيز‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬نظير،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬المشروع‭ ‬دورًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬المعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬للحياة‭ ‬الفارهة‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭. ‬أوجه‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬لجميع‭ ‬زوار‭ ‬المناسبة‭ ‬لتشريفنا‭ ‬في‭ ‬منصتنا‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمشروع‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يُوفره‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬استثنائية‮»‬‭.‬

وسيوفر‭ ‬المشروع‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬متميزة‭ ‬تقديم‭ ‬خيارات‭ ‬للإقامة‭ ‬الدائمة‭ ‬والقصيرة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬274‭ ‬وحدة‭ ‬للتملك‭ ‬الحر،‭ ‬و304‭ ‬غرف‭ ‬فندقية‭ ‬سيحيط‭ ‬بها‭ ‬محلات‭ ‬للبيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬يبلغ‭ ‬عددها‭ ‬192‭ ‬ستضم‭ ‬متاجر‭ ‬عالمية‭ ‬ومطاعم‭ ‬فارهة‭ ‬ومقاهي‭ ‬ذات‭ ‬شهرة‭ ‬عالمية‭ ‬وإقليمية‭ ‬ومحلية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬للقاطنين‭ ‬وزوار‭ ‬المشروع‭ ‬تجربة‭ ‬إقامة‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬لها‭.
‬وعلاوةً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬سيوفر‭ ‬المشروع‭ ‬235‭ ‬موقفا‭ ‬لليخوت‭ ‬والقوارب،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1700‭ ‬موقف‭ ‬للسيارات‭ ‬بالطابق‭ ‬السفلي‭. ‬ويمتثل‭ ‬المشروع‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬اعتماده‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬صديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬وتوافر‭ ‬مساحات‭ ‬خضراء‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬امتداده،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مواقع‭ ‬خاصة‭ ‬لممارسة‭ ‬الرياضة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬المائية،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬ينعم‭ ‬سكان‭ ‬المشروع‭ ‬التطويري‭ ‬بحياة‭ ‬مليئة‭ ‬بالحركة‭ ‬تُعزز‭ ‬جودة‭ ‬حياتهم‭. ‬ويقع‭ ‬المشروع‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬7‭ ‬كم‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬و20‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يوفر‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬متكاملا‭ ‬فريدا‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭. ‬

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