((بحرين مارينا)) يُشارك في سيتي سكيب البحريننجيبي: المشروع يعزز مكانة البحرين كوجهة سياحية متميزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت «شركة بحرين مارينا للتطوير»، الشركة المطورة للمشروع المتميز في قلب المنامة «بحرين مارينا»، مشاركتها في سيتي سكيب البحرين الذي سيقام في الفترة 14-16 نوفمبر في مركز البحرين العالمي للمعارض. وخلال المناسبة، ستكشف الشركة عن المخطط الرئيسي للمشروع التطويري المتعدد الاستخدامات بقيمة 200 مليون دينار بحريني.
وفي معرض حديثه عن مشاركة الشركة في هذا الحدث المُهم، قال رئيس مجلس إدارة «شركة بحرين مارينا للتطوير» خالد محمد يوسف نجيبي: «يسعدنا أن نسلط الضوء على هذا المشروع التطويري المتعدد الاستخدامات في هذه المنصة المرموقة. نحن على ثقة بأن المشروع سيسهم بشكل كبير في مهمة سيتي سكيب المتمثلة في دفع القطاع العقاري في المملكة إلى الأمام. ومن خلال الوحدات السكنية المتكاملة وأجنحة الضيافة والمساحات العامة النابضة بالحياة، سترفع بحرين مارينا مستوى المعيشة على الواجهة البحرية في البحرين».
وتابع: «إن مشاركتنا في معرض سيتي سكيب ستسمح لنا باستعراض المرافق والبنية التحتية التي لا مثيل لها للمشروع أمام الآلاف من المتخصصين والمستثمرين في القطاع العقاري والباحثين عن وجهات متميزة للإقامة. من خلال رؤيته الاستراتيجية لتعزيز مركز البحرين كوجهة سياحية ليس لها نظير، من المقرر أن يلعب المشروع دورًا بارزًا في وضع المعايير الخاصة للحياة الفارهة على الواجهة البحرية. أوجه هذه الدعوة لجميع زوار المناسبة لتشريفنا في منصتنا الخاصة بالمشروع والتعرف على ما يُوفره من مقومات استثنائية».
وسيوفر المشروع الذي يهدف إلى تعزيز مكانة البحرين كوجهة سياحية متميزة تقديم خيارات للإقامة الدائمة والقصيرة مع وجود 274 وحدة للتملك الحر، و304 غرف فندقية سيحيط بها محلات للبيع بالتجزئة يبلغ عددها 192 ستضم متاجر عالمية ومطاعم فارهة ومقاهي ذات شهرة عالمية وإقليمية ومحلية وهو ما يضمن للقاطنين وزوار المشروع تجربة إقامة لا مثيل لها.
وعلاوةً على ذلك، سيوفر المشروع 235 موقفا لليخوت والقوارب، فضلاً عن أكثر من 1700 موقف للسيارات بالطابق السفلي. ويمتثل المشروع لأعلى المعايير العالمية لتحقيق الاستدامة المجتمعية مع اعتماده على مواد صديقة للبيئة، وتوافر مساحات خضراء واسعة على امتداده، فضلاً عن وجود مواقع خاصة لممارسة الرياضة، ولا سيما المائية، وذلك لضمان أن ينعم سكان المشروع التطويري بحياة مليئة بالحركة تُعزز جودة حياتهم. ويقع المشروع على بعد 7 كم فقط من مطار البحرين الدولي و20 كم من جسر الملك فهد، ومن المتوقع أن يوفر نمط حياة متكاملا فريدا من نوعه على الواجهة البحرية.
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