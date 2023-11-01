الأولى من نوعها في البحرينشركة الخدمات المالية العربية تطلق منصة تقنية موحدة لدعم التجار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أطلقت شركة الخدمات المالية العربية AFS ، المزود الرائد لحلول الدفع الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، أحدث ابتكاراتها في مجال المدفوعات الرقمية في البحرين، AFS One . AFS One هو برنامج متكامل لأجهزة نقاط البيع ( POS ) يقدم تكنولوجيا متطورة وشاملة لمجموعة واسعة من منافذ بيع الأطعمة والمشروبات (مطاعم كاملة الخدمات، تناول الطعام داخل المطعم، الخدمة السريعة، التوصيل أو الطلب من السيارة، في مكان واحد أو عبر فروع متعددة).
يعمل AFS One على تبسيط إدارة المطاعم من خلال تقليل استخدام عدة أجهزة وتسهيل ودمج العمليات الأساسية للحصول على تجربة متكاملة للموظفين والضيوف. وتم تصميم النظام الأساسي الرقمي الشامل القائم خصيصًا على السحابة لجميع أنواع وأحجام المطاعم، مع التركيز على سهولة الاستخدام وإمكانية التنقل والكفاءة وقابلية التوسع. AFS One يعزز إدارة المطاعم من خلال حل واحد ويسمح لموظفي المطاعم بتلقي الطلبات وقبولها وتنفيذ معاملات الدفع بالبطاقة في تطبيق واحد. وتشمل الحلول الأخرى تعديلات الطلب باستخدام جهاز نقطة البيع، والقدرة على تتبع طلبات الضيوف، وطباعة الفواتير الفردية، وإغلاق الفواتير الجزئية، وتقسيم الفواتير بسهولة. يتكامل هذا الحل أيضًا مع شاشات المطبخ والطابعات وبرامج إدارة الحسابات لتمركز المبيعات اليومية والمخزون والمبالغ النقدية.
وقال سامر سليمان الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية AFS : «تحتاج المطاعم إلى تكنولوجيا مبتكرة وسهلة الاستخدام تساعدها على تحسين عملياتها، وزيادة الإيرادات، وتقديم تجارب متميزة للضيوف. مع AFS One ، تقلل المطاعم من الاعتماد على الأجهزة المتعددة المطلوبة لإدارة عملياتها وتسمح بدمجها بالكامل في أجهزة نقاط البيع الحديثة التابعة لـ AFS ، ومن ثم تقليل الاستثمارات وزيادة إمكانية التنقل. نحن نركز على تبسيط التكنولوجيا الحالية للمطاعم، ودمج الحلول في منصة مركزية تسمح للمطاعم بتبسيط العمليات وتسهيل المدفوعات لجميع أنواع الطلبات. يسعدنا أن نطرح حل AFS One في البحرين، استجابةً للعديد من تجار المطاعم الذين أفتخر بوجودهم كشركاء لشركة AFS والذين نستمع إليهم وندعمهم دائمًا في سعينا لتزويدهم بالأدوات اللازمة لاستمرار نجاحهم».
يربط AFS One العمليات التجارية الكاملة للمطاعم التي تغطي الواجهة التشغيلية والمطبخ والمدفوعات والتكامل مع شركاء المطاعم. يشمل حل AFS One أجهزة نقاط البيع والعمليات والطلب والتسليم والتسويق وإدارة الفريق، ويتيح للموظفين تلقي الطلبات بشكل أسرع وأكثر دقة، ما يساعد المطاعم على تحسين العمليات والخدمات مع زيادة الكفاءة والمبيعات.
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