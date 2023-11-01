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الأولى من نوعها في البحرينشركة الخدمات المالية العربية تطلق منصة تقنية موحدة لدعم التجار

11/1/2023 11:22:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أطلقت‭ ‬شركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬ AFS ،‭ ‬المزود‭ ‬الرائد‭ ‬لحلول‭ ‬الدفع‭ ‬الرقمية‭ ‬وأداة‭ ‬تمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا،‭ ‬أحدث‭ ‬ابتكاراتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المدفوعات‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ AFS ‭ ‬ One ‭. ‬ AFS ‭ ‬ One ‭ ‬هو‭ ‬برنامج‭ ‬متكامل‭ ‬لأجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ (‬ POS ‭) ‬يقدم‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬متطورة‭ ‬وشاملة‭ ‬لمجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬منافذ‭ ‬بيع‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ (‬مطاعم‭ ‬كاملة‭ ‬الخدمات،‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬داخل‭ ‬المطعم،‭ ‬الخدمة‭ ‬السريعة،‭ ‬التوصيل‭ ‬أو‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬السيارة،‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬واحد‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬فروع‭ ‬متعددة‭).‬

يعمل‭ ‬ AFS ‭ ‬ One ‭ ‬على‭ ‬تبسيط‭ ‬إدارة‭ ‬المطاعم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقليل‭ ‬استخدام‭ ‬عدة‭ ‬أجهزة‭ ‬وتسهيل‭ ‬ودمج‭ ‬العمليات‭ ‬الأساسية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬متكاملة‭ ‬للموظفين‭ ‬والضيوف‭. ‬وتم‭ ‬تصميم‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‭ ‬القائم‭ ‬خصيصًا‭ ‬على‭ ‬السحابة‭ ‬لجميع‭ ‬أنواع‭ ‬وأحجام‭ ‬المطاعم،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬سهولة‭ ‬الاستخدام‭ ‬وإمكانية‭ ‬التنقل‭ ‬والكفاءة‭ ‬وقابلية‭ ‬التوسع‭. ‬ AFS ‭ ‬ One ‭ ‬يعزز‭ ‬إدارة‭ ‬المطاعم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حل‭ ‬واحد‭ ‬ويسمح‭ ‬لموظفي‭ ‬المطاعم‭ ‬بتلقي‭ ‬الطلبات‭ ‬وقبولها‭ ‬وتنفيذ‭ ‬معاملات‭ ‬الدفع‭ ‬بالبطاقة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬واحد‭. ‬وتشمل‭ ‬الحلول‭ ‬الأخرى‭ ‬تعديلات‭ ‬الطلب‭ ‬باستخدام‭ ‬جهاز‭ ‬نقطة‭ ‬البيع،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬تتبع‭ ‬طلبات‭ ‬الضيوف،‭ ‬وطباعة‭ ‬الفواتير‭ ‬الفردية،‭ ‬وإغلاق‭ ‬الفواتير‭ ‬الجزئية،‭ ‬وتقسيم‭ ‬الفواتير‭ ‬بسهولة‭. ‬يتكامل‭ ‬هذا‭ ‬الحل‭ ‬أيضًا‭ ‬مع‭ ‬شاشات‭ ‬المطبخ‭ ‬والطابعات‭ ‬وبرامج‭ ‬إدارة‭ ‬الحسابات‭ ‬لتمركز‭ ‬المبيعات‭ ‬اليومية‭ ‬والمخزون‭ ‬والمبالغ‭ ‬النقدية‭.‬

وقال‭ ‬سامر‭ ‬سليمان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬العربية‭ ‬ AFS ‭: ‬‮«‬تحتاج‭ ‬المطاعم‭ ‬إلى‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬مبتكرة‭ ‬وسهلة‭ ‬الاستخدام‭ ‬تساعدها‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬عملياتها،‭ ‬وزيادة‭ ‬الإيرادات،‭ ‬وتقديم‭ ‬تجارب‭ ‬متميزة‭ ‬للضيوف‭. ‬مع‭ ‬ AFS ‭ ‬ One ،‭ ‬تقلل‭ ‬المطاعم‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬المتعددة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لإدارة‭ ‬عملياتها‭ ‬وتسمح‭ ‬بدمجها‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬الحديثة‭ ‬التابعة‭ ‬لـ AFS ،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقليل‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وزيادة‭ ‬إمكانية‭ ‬التنقل‭. ‬نحن‭ ‬نركز‭ ‬على‭ ‬تبسيط‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحالية‭ ‬للمطاعم،‭ ‬ودمج‭ ‬الحلول‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬مركزية‭ ‬تسمح‭ ‬للمطاعم‭ ‬بتبسيط‭ ‬العمليات‭ ‬وتسهيل‭ ‬المدفوعات‭ ‬لجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الطلبات‭. ‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نطرح‭ ‬حل‭ ‬ AFS ‭ ‬ One ‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬استجابةً‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬تجار‭ ‬المطاعم‭ ‬الذين‭ ‬أفتخر‭ ‬بوجودهم‭ ‬كشركاء‭ ‬لشركة‭ ‬ AFS ‭ ‬والذين‭ ‬نستمع‭ ‬إليهم‭ ‬وندعمهم‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬سعينا‭ ‬لتزويدهم‭ ‬بالأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستمرار‭ ‬نجاحهم‮»‬‭.‬

يربط‭ ‬ AFS ‭ ‬ One ‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية‭ ‬الكاملة‭ ‬للمطاعم‭ ‬التي‭ ‬تغطي‭ ‬الواجهة‭ ‬التشغيلية‭ ‬والمطبخ‭ ‬والمدفوعات‭ ‬والتكامل‭ ‬مع‭ ‬شركاء‭ ‬المطاعم‭. ‬يشمل‭ ‬حل‭ ‬ AFS ‭ ‬ One ‭ ‬أجهزة‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬والعمليات‭ ‬والطلب‭ ‬والتسليم‭ ‬والتسويق‭ ‬وإدارة‭ ‬الفريق،‭ ‬ويتيح‭ ‬للموظفين‭ ‬تلقي‭ ‬الطلبات‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬وأكثر‭ ‬دقة،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬المطاعم‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬العمليات‭ ‬والخدمات‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬الكفاءة‭ ‬والمبيعات‭.‬

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