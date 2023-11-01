مزايدة لتأجير ثلاث مساحات مخصصة لمحلات تجارية بمجمع السلمانية الطبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00









طرحت‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬مزايدة‭ ‬لتأجير‭ ‬ثلاث‭ ‬مساحات‭ ‬مخصصة‭ ‬لإنشاء‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ (‬مقهى‭ ‬ومطعم‭ ‬وبقالة‭) ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي،‭ ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬الى‭ ‬تاريخ‭ ‬20‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وتخصص‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬ثلاث‭ ‬مساحات‭ ‬بمجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬بهدف‭ ‬تأجيرها‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬ليقوم‭ ‬المستأجر‭ ‬ببناء‭ ‬وتجهيز‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬متضمنة‭ ‬مقهى‭ ‬ومطعما‭ ‬وبقالة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬طبيعة‭ ‬عمل‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي،‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬تأجير‭ ‬المساحة‭ ‬لعدة‭ ‬مستأجرين،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬هذه‭ ‬المزايدة‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬تنافسية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬لإنشاء‭ ‬واستثمار‭ ‬المساحة‭ ‬المخصصة‭ ‬للمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬وتجهيزها‭ ‬بالكامل‭ ‬واستغلالها‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬وإدارتها‭ ‬وفقاً‭ ‬لنطاق‭ ‬العمل‭ ‬والشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬والمواصفات‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬وثائق‭ ‬المزايدة،‭ ‬ما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬وبما‭ ‬يخدم‭ ‬زوار‭ ‬ومرتادي‭ ‬المجمع‭ ‬الطبي‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ (‬بابكو‭) ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬مناقصة‭ ‬لوضع‭ ‬اتفاقية‭ ‬استشارية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬التصاميم‭ ‬الهندسية‭ ‬المبدئية ‎ ‭ ‬والتفصيلية‭ ‬ ‎ لمشروع‭ ‬مدرسة‭ ‬الإطفاء‭ ‬الجديدة،‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬الى‭ ‬تاريخ‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭.‬

وتسعى‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬عروض‭ ‬لتعيين‭ ‬استشاري‭ ‬هندسي‭ ‬لتنفيذ‭ ‬التصاميم‭ ‬الهندسية‭ ‬المبدئية‭ ‬والتفصيلية‭ ‬للواجهة‭ ‬اللازمة‭ ‬لإنشاء‭ ‬مدرسة‭ ‬الإطفاء‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالغاز‭ ‬المسال‭ ‬بحسب‭ ‬المواصفات‭ ‬والمعايير‭ ‬المرفقة‭. ‬وينبغي‭ ‬قراءة‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬بعناية،‭ ‬ويجب‭ ‬استيفاء‭ ‬جميع‭ ‬المتطلبات‭ ‬بوضوح‭. ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬ ‏ العقد‭ ‬سيكون‭ ‬عقدا‭ ‬إجماليا‭.‬

كما‭ ‬طرحت‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬البحرين‭ (‬بابكو‭) ‬على‭ ‬موقع‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬مناقصة‭ ‬لدراسة‭ ‬جدوى‭ ‬وتصميم‭ ‬تصوري‭ ‬لمزرعة‭ ‬أسماك‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬وسيتم‭ ‬استلام‭ ‬مظاريف‭ ‬عطاءات‭ ‬الشركات‭ ‬المتقدمة‭ ‬للمناقصة‭ ‬الى‭ ‬تاريخ‭ ‬28‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬المظاريف‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭. ‬وطالبت‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬بوضع‭ ‬دراسة‭ ‬جدوى‭ ‬وتصميم‭ ‬تصوري‭ ‬لمزرعة‭ ‬أسماك‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬وتطلب‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬الموافقة‭ ‬لطرح‭ ‬مناقصة‭ ‬لغرض‭ ‬دعوة‭ ‬مقدمي‭ ‬العطاءات‭ ‬لتقديم‭ ‬دراسة‭ ‬جدوى‭ ‬لمزرعة‭ ‬أسماك‭ ‬جديدة‭ ‬داخل‭ ‬مقر‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬ثم‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬القيام‭ ‬بإعداد‭ ‬تصميم‭ ‬تصوري‭ ‬لتقديم‭ ‬عطاء‭ ‬للتصميم‭ ‬التفصيلي‭ ‬وبناء‭ ‬وتشغيل‭ ‬مزرعة‭ ‬الأسماك‭.‬