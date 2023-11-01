مزايدة لتأجير ثلاث مساحات مخصصة لمحلات تجارية بمجمع السلمانية الطبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت: نوال عباس الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
طرحت المستشفيات الحكومية أمس على الموقع الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات مزايدة لتأجير ثلاث مساحات مخصصة لإنشاء محلات تجارية (مقهى ومطعم وبقالة) بمجمع السلمانية الطبي، وسيتم استلام مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة الى تاريخ 20 ديسمبر 2023 على ان يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وتخصص المستشفيات الحكومية ثلاث مساحات بمجمع السلمانية الطبي بهدف تأجيرها مدة 10 سنوات، ليقوم المستأجر ببناء وتجهيز عدد من المحلات التجارية متضمنة مقهى ومطعما وبقالة وغيرها من الأنشطة التجارية بما يتناسب مع طبيعة عمل المجمع الطبي، مع إمكانية تأجير المساحة لعدة مستأجرين، حيث تهدف هذه المزايدة إلى الحصول على أسعار تنافسية من قبل مقدمي العطاءات لإنشاء واستثمار المساحة المخصصة للمحلات التجارية وتجهيزها بالكامل واستغلالها بالشكل الأمثل وإدارتها وفقاً لنطاق العمل والشروط والأحكام والمواصفات المذكورة في وثائق المزايدة، ما يعود بالنفع على المستشفيات الحكومية وبما يخدم زوار ومرتادي المجمع الطبي.
كما طرحت شركة نفط البحرين (بابكو) في الموقع الالكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات مناقصة لوضع اتفاقية استشارية لتنفيذ التصاميم الهندسية المبدئية والتفصيلية لمشروع مدرسة الإطفاء الجديدة، مدة عام واحد، وسيتم استلام مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة الى تاريخ 19 نوفمبر 2023 على ان يتم فتح المظاريف في اليوم التالي.
وتسعى شركة بابكو للتكرير للحصول على عروض لتعيين استشاري هندسي لتنفيذ التصاميم الهندسية المبدئية والتفصيلية للواجهة اللازمة لإنشاء مدرسة الإطفاء الجديدة التي تعمل بالغاز المسال بحسب المواصفات والمعايير المرفقة. وينبغي قراءة طلب تقديم العروض بعناية، ويجب استيفاء جميع المتطلبات بوضوح. كما ان هذا العقد سيكون عقدا إجماليا.
كما طرحت شركة نفط البحرين (بابكو) على موقع مجلس المناقصات والمزايدات مناقصة لدراسة جدوى وتصميم تصوري لمزرعة أسماك بابكو للتكرير مدة عام واحد، وسيتم استلام مظاريف عطاءات الشركات المتقدمة للمناقصة الى تاريخ 28 نوفمبر 2023 على ان يتم فتح المظاريف في اليوم التالي. وطالبت شركة بابكو للتكرير بوضع دراسة جدوى وتصميم تصوري لمزرعة أسماك بابكو للتكرير، وتطلب شركة بابكو للتكرير الموافقة لطرح مناقصة لغرض دعوة مقدمي العطاءات لتقديم دراسة جدوى لمزرعة أسماك جديدة داخل مقر بابكو للتكرير ثم بعد موافقة بابكو للتكرير القيام بإعداد تصميم تصوري لتقديم عطاء للتصميم التفصيلي وبناء وتشغيل مزرعة الأسماك.
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