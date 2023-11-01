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متاح على مدار الساعة عبر Bahraintyres إبراهيم خليل كانو تدشن متجرا إلكترونيا للإطارات

11/1/2023 11:22:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬قسم‭ ‬الإطارات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬إطلاق‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الجديد‭ ‬ BahrainTyres ‭.‬ com ،‭ ‬والذي‭ ‬يوفّر‭ ‬للزبائن‭ ‬منصة‭ ‬مريحة‭ ‬وسهلة‭ ‬الاستخدام‭ ‬لشراء‭ ‬الإطارات‭ ‬الأصلية‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭. ‬وكشف‭ ‬مدير‭ ‬العمليات،‭ ‬غيريش‭ ‬كومار‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬صًمم‭ ‬خصيصًا‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬تحديات‭ ‬لوجستية،‭ ‬كما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬فصل‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بيع‭ ‬الإطارات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البحرين‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمميزات‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الجديد،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬سريع‭ ‬الوتيرة‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬العالم‭ ‬الآن‭ ‬قد‭ ‬أثمر‭ ‬عن‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬التغييرات‭ ‬الإيجابيّة،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات،‭ ‬إذ‭ ‬أصبحت‭ ‬الراحة‭ ‬وسهولة‭ ‬الوصول‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬يتوقعها‭ ‬الزبون‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يتميّز‭ ‬موقع‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ Tyres ‭ ‬بتوافره‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وتقديمه‭ ‬تشكيلة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الإطارات‭ ‬الأصلية‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬أيضًا‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الأخرى‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬خدمة‭ ‬الاستشارة‭ ‬المتخصصة‭ ‬والدفع‭ ‬السهل‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬والتوصيل‭ ‬السريع‭ ‬وتثبيت‭ ‬الإطارات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬المحترفين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خيار‭ ‬تركيب‭ ‬الإطارات‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬المفضلة‭ ‬لدى‭ ‬الزبائن‭ ‬أو‭ ‬توصيلها‭ ‬وتركيبها‭ ‬عند‭ ‬الباب‭. ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬المزايا‭ ‬تجعل‭ ‬موقع‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ Tyres ‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لمنتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬الإطارات‭.‬

وبسؤاله‭ ‬حول‭ ‬تشكيلة‭ ‬الإطارات‭ ‬المتاحة‭ ‬على‭ ‬المنصةـ‭ ‬قال‭: ‬يقدّم‭ ‬موقع‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ Tyres ‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الإطارات‭ ‬التابعة‭ ‬للعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الرائدة‭ ‬مثل‭ ‬ميشلان،‭ ‬وبي‭ ‬إف‭ ‬جودريش،‭ ‬وماكسيس،‭ ‬وتايجر،‭ ‬ونيتو،‭ ‬وسيات،‭ ‬وجودرايد،‭ ‬وديفانتي،‭ ‬وهي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الميزانيات‭ ‬وتأتي‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واليابان‭ ‬والهند‭ ‬والصين‭ ‬وتايلاند‭ ‬وفيتنام‭ ‬وتايوان‭. ‬جميع‭ ‬الإطارات‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬موقع‭ ‬ Bahrain ‭ ‬ Tyres ‭ ‬أصلية‭ ‬الصنع‭ ‬ومزودة‭ ‬بضمان‭ ‬من‭ ‬المصنع‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بدور‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬الزبائن‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬الاختيار‭ ‬الصحيح‭ ‬عند‭ ‬شراء‭ ‬الإطارات؟،‭ ‬قال‭: ‬يسهّل‭ ‬الموقع‭ ‬عملية‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الإطارات‭ ‬المثالية،‭ ‬إذ‭ ‬يوفّر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬أحجام‭ ‬الإطارات‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يوجد‭ ‬رقم‭ ‬اتصال‭ ‬مخصص‭ ‬للاستشارة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الزبون‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬قبل‭ ‬القيام‭ ‬بعملية‭ ‬الشراء‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬وهي‭ ‬خدمة‭ ‬تساعد‭ ‬الزبائن‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬سليمة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الزبون‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬التوصيل‭ ‬والتركيب‭ ‬عند‭ ‬إتمام‭ ‬المعاملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الموقع،‭ ‬حيث‭ ‬تتوافر‭ ‬إطارات‭ ‬البحرين‭ ‬للزبائن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬وبمجرد‭ ‬تقديم‭ ‬الطلب،‭ ‬يقدم‭ ‬الموقع‭ ‬ميزة‭ ‬التوصيل‭ ‬المجاني‭ ‬والتركيب‭ ‬حتى‭ ‬باب‭ ‬منزلك‭ ‬أو‭ ‬أقرب‭ ‬مركز‭ ‬ TYREPLUS ،‭ ‬وتتاح‭ ‬خدمة‭ ‬التركيب‭ ‬المجاني‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬المحترفين‭. ‬هناك‭ ‬أيضًا‭ ‬خيار‭ ‬التركيب‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬يختاره‭ ‬الزبون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سيارة‭ ‬الخدمة‭ ‬المتنقلة‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الإطارات،‭ ‬تتوسع‭ ‬خدمات‭ ‬المنصة‭ ‬لتشمل‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬ TYREPLUS ‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ ‬ميشلان،‭ ‬إذ‭ ‬توفر‭ ‬هذه‭ ‬المراكز‭ ‬خدمات‭ ‬شاملة‭ ‬لصيانة‭ ‬الإطارات‭ ‬والسيارات‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬مثل‭ ‬زيوت‭ ‬التشحيم‭ ‬والبطاريات‭ ‬وأنظمة‭ ‬التعليق‭ ‬وتكييف‭ ‬الهواء‭ ‬وأنظمة‭ ‬الفرامل‭ ‬لمجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬السيارات‭. ‬تمتلك‭ ‬مراكز‭ ‬ TYREPLUS ‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬تمتد‭ ‬عبر‭ ‬ستة‭ ‬مراكز‭ ‬خدمة‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬استراتيجية‭ ‬في‭ ‬سلماباد‭ ‬وتوبلي‭ ‬والحد‭ ‬وسار‭ ‬وسترة‭ ‬والمحرق‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المنصة‭ ‬تقدم‭ ‬معاملات‭ ‬دفع‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬سهلة‭ ‬وآمنة‭ ‬للغاية،‭ ‬إذ‭ ‬تقبل‭ ‬المنصة‭ ‬جميع‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬أو‭ ‬الخصم‭ ‬الرئيسية‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للزبائن‭ ‬أيضًا‭ ‬إجراء‭ ‬مدفوعاتهم‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬ Benefit ‭ ‬ Pay
‬أو‭ ‬الدفع‭ ‬نقدًا‭ ‬عند‭ ‬التسليم‭. ‬يتم‭ ‬حماية‭ ‬بيانات‭ ‬العملاء‭ ‬المصرفية‭ ‬والشخصية‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬بفضل‭ ‬توافر‭ ‬أحدث‭ ‬أنظمة‭ ‬الأمان‭.‬

لمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات،‭ ‬يرجى‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع bahraintyres ‭.‬ com ‭ ‬

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