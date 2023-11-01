متاح على مدار الساعة عبر Bahraintyres إبراهيم خليل كانو تدشن متجرا إلكترونيا للإطارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن قسم الإطارات في شركة إبراهيم خليل كانو إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد BahrainTyres . com ، والذي يوفّر للزبائن منصة مريحة وسهلة الاستخدام لشراء الإطارات الأصلية عبر الإنترنت. وكشف مدير العمليات، غيريش كومار عن تفاصيل الموقع الإلكتروني الجديد الذي صًمم خصيصًا للتغلب على تحديات لوجستية، كما سيسهم في فتح فصل جديد في مجال بيع الإطارات في سوق البحرين.
وفيما يتعلق بمميزات الموقع الإلكتروني الجديد، أوضح أن التحول الرقمي سريع الوتيرة الذي يشهده العالم الآن قد أثمر عن عديد من التغييرات الإيجابيّة، لا سيّما في مجال الخدمات، إذ أصبحت الراحة وسهولة الوصول من أهم العوامل التي يتوقعها الزبون. في هذا السياق، يتميّز موقع Bahrain Tyres بتوافره على مدار الساعة وتقديمه تشكيلة واسعة من الإطارات الأصلية. كما يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من العديد من الخدمات الأخرى عبر الموقع ومن ضمنها خدمة الاستشارة المتخصصة والدفع السهل عبر الإنترنت والتوصيل السريع وتثبيت الإطارات من قبل فريق عمل من المحترفين، وذلك بالإضافة إلى خيار تركيب الإطارات في المواقع المفضلة لدى الزبائن أو توصيلها وتركيبها عند الباب. جميع هذه المزايا تجعل موقع Bahrain Tyres منصة مثالية لمنتجات وخدمات الإطارات.
وبسؤاله حول تشكيلة الإطارات المتاحة على المنصةـ قال: يقدّم موقع Bahrain Tyres مجموعة واسعة من الإطارات التابعة للعلامات التجارية الرائدة مثل ميشلان، وبي إف جودريش، وماكسيس، وتايجر، ونيتو، وسيات، وجودرايد، وديفانتي، وهي تتناسب مع مختلف الميزانيات وتأتي من بلدان مختلفة من ضمنها الدول الأوروبية والولايات المتحدة واليابان والهند والصين وتايلاند وفيتنام وتايوان. جميع الإطارات التي يوفرها موقع Bahrain Tyres أصلية الصنع ومزودة بضمان من المصنع.
وفيما يتعلق بدور الموقع في مساعدة الزبائن على اتخاذ الاختيار الصحيح عند شراء الإطارات؟، قال: يسهّل الموقع عملية العثور على الإطارات المثالية، إذ يوفّر أكثر من 90 % من أحجام الإطارات في أي وقت. بالإضافة إلى ذلك، يوجد رقم اتصال مخصص للاستشارة إذا كان الزبون بحاجة إلى مساعدة قبل القيام بعملية الشراء عبر الإنترنت، وهي خدمة تساعد الزبائن على اتخاذ قرارات سليمة.
وأضاف أن الزبون يحصل على عديد من المزايا من ناحية التوصيل والتركيب عند إتمام المعاملة من خلال الموقع، حيث تتوافر إطارات البحرين للزبائن في جميع أنحاء المملكة. وبمجرد تقديم الطلب، يقدم الموقع ميزة التوصيل المجاني والتركيب حتى باب منزلك أو أقرب مركز TYREPLUS ، وتتاح خدمة التركيب المجاني في المركز من قبل فريق عمل من المحترفين. هناك أيضًا خيار التركيب في الموقع الذي يختاره الزبون من خلال سيارة الخدمة المتنقلة.
وبالإضافة إلى الإطارات، تتوسع خدمات المنصة لتشمل مراكز الخدمة TYREPLUS المعتمدة من ميشلان، إذ توفر هذه المراكز خدمات شاملة لصيانة الإطارات والسيارات. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة من المنتجات عالية الجودة مثل زيوت التشحيم والبطاريات وأنظمة التعليق وتكييف الهواء وأنظمة الفرامل لمجموعة متنوعة من السيارات. تمتلك مراكز TYREPLUS شبكة واسعة تمتد عبر ستة مراكز خدمة موجودة في مواقع استراتيجية في سلماباد وتوبلي والحد وسار وسترة والمحرق.
وأوضح أن المنصة تقدم معاملات دفع عبر الإنترنت سهلة وآمنة للغاية، إذ تقبل المنصة جميع بطاقات الائتمان أو الخصم الرئيسية. كما يمكن للزبائن أيضًا إجراء مدفوعاتهم عبر تطبيق Benefit Pay
أو الدفع نقدًا عند التسليم. يتم حماية بيانات العملاء المصرفية والشخصية بشكل كامل بفضل توافر أحدث أنظمة الأمان.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع bahraintyres . com
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