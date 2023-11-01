فـي معرض ((شبكة إكس)) بباريس((بي نت)) تحصد جائزة أفضل تطبيق للتجربة المتميزة للمنزل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حصدت شركة شبكة البحرين بي نت، الشركة الوطنية المسؤولة عن تزويد خدمات شبكة النطاق العريض في مملكة البحرين، جائزة «أفضل تطبيق للتجربة المتميزة للمنزل» خلال معرض Network X (شبكة اكس) الذي عُقِدَ من 24 حتى 26 أكتوبر 2023 في بورت دو فرساي بمدينة باريس، فرنسا.
وتسلمت الجائزة شيماء الحامد رئيس تنفيذي للشؤون التجارية بالنيابة عن شركة بي نت، كما ألقت كلمة تحت عنوان «تسريع تجربة مستخدم فايبر النطاق العريض في البحرين» خلال «منتدى ابتكار الوصول البصري الشامل» الذي أقيم على هامش المعرض.
وبهذه المناسبة، صرّح أحمد بن جابر الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة بي نت بقوله: «أضحت شركة بي نت اليوم مثالاً دولياً في مجال تعزيز تجربة الإنترنت المنزلي والتفاني في نشر البنية التحتية المتطورة للاتصالات، ما أسهم بتعزيز مكانتنا كمزود رائد لخدمات شبكة النطاق العريض للأفراد والمؤسسات. وتأتي هذه الجائزة لتقف شاهدًا على العمل الجاد الذي يبذله أعضاء فريق العمل وتفانيهم في تقديم خدمات استثنائية لمستخدمي النطاق العريض على الصعيد المحلي».
وعلى مدى 3 أيام، هدف معرض Network X لاستعراض ابتكارات البنية التحتية للشبكات المتطورة، وتناول استراتيجيات تحقيق الدخل ضمن شركات الاتصالات. كما وفر منصة حيوية جمعت القادة العالميين بمجال الشبكات الثابتة وشبكات الهاتف النقال وبرامج الاتصالات لتقديم الحدث الأكثر شمولاً في قطاع اتصالات B 2 B الدولي.
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