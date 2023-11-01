فـي معرض ((شبكة إكس)) بباريس((بي نت)) تحصد جائزة أفضل تطبيق للتجربة المتميزة للمنزل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حصدت‭ ‬شركة‭ ‬شبكة‭ ‬البحرين‭ ‬بي‭ ‬نت،‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تزويد‭ ‬خدمات‭ ‬شبكة‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬تطبيق‭ ‬للتجربة‭ ‬المتميزة‭ ‬للمنزل‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬ Network ‭ ‬ X ‭ (‬شبكة‭ ‬اكس‭) ‬الذي‭ ‬عُقِدَ‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬حتى‭ ‬26‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬بورت‭ ‬دو‭ ‬فرساي‭ ‬بمدينة‭ ‬باريس،‭ ‬فرنسا‭.‬

وتسلمت‭ ‬الجائزة‭ ‬شيماء‭ ‬الحامد‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬للشؤون‭ ‬التجارية‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬شركة‭ ‬بي‭ ‬نت،‭ ‬كما‭ ‬ألقت‭ ‬كلمة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تسريع‭ ‬تجربة‭ ‬مستخدم‭ ‬فايبر‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬منتدى‭ ‬ابتكار‭ ‬الوصول‭ ‬البصري‭ ‬الشامل‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المعرض‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬جابر‭ ‬الدوسري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬أضحت‭ ‬شركة‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬اليوم‭ ‬مثالاً‭ ‬دولياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬الإنترنت‭ ‬المنزلي‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬المتطورة‭ ‬للاتصالات،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬بتعزيز‭ ‬مكانتنا‭ ‬كمزود‭ ‬رائد‭ ‬لخدمات‭ ‬شبكة‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭ ‬للأفراد‭ ‬والمؤسسات‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬لتقف‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬الذي‭ ‬يبذله‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استثنائية‭ ‬لمستخدمي‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬3‭ ‬أيام،‭ ‬هدف‭ ‬معرض‭ ‬ Network ‭ ‬ X ‭ ‬لاستعراض‭ ‬ابتكارات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للشبكات‭ ‬المتطورة،‭ ‬وتناول‭ ‬استراتيجيات‭ ‬تحقيق‭ ‬الدخل‭ ‬ضمن‭ ‬شركات‭ ‬الاتصالات‭. ‬كما‭ ‬وفر‭ ‬منصة‭ ‬حيوية‭ ‬جمعت‭ ‬القادة‭ ‬العالميين‭ ‬بمجال‭ ‬الشبكات‭ ‬الثابتة‭ ‬وشبكات‭ ‬الهاتف‭ ‬النقال‭ ‬وبرامج‭ ‬الاتصالات‭ ‬لتقديم‭ ‬الحدث‭ ‬الأكثر‭ ‬شمولاً‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬اتصالات‭ ‬ B 2 B ‭ ‬الدولي‭.‬