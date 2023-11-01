تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 759.3 ألف دينار في البورصة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أقفل «مؤشر البحرين العام» أمس عند مستوى 1 , 922.11 بانخفاض قدره
7.16 نقاط مقارنة بإقفاله يوم الثلاثاء، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 719.18
بانخفاض قدره
0.85 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وتداول المستثمرون في «بورصة البحرين» 1.70 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 759.39 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 66
صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المواد الأساسية الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 286.01 ألف دينار أي ما نسبته 37.66 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 264.82 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 11 صفقة.
وفيما يتعلق بأداء الشركات، جاءت ألمنيوم البحرين (ألبا) في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 286.01 ألف دينار أي ما نسبته 37.66 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 264.82 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 11 صفقة.
أما المركز الثاني فكان لبنك السلام بقيمة قدرها 133.21 ألف دينار أي ما نسبته 17.54 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 735.65 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 12 صفقة.
ثم جاءت مجموعة فنادق الخليج بقيمة قدرها 85.08 ألف دينار أي ما نسبته 11.20 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولـة وبكمية قدرها 205 ألاف سهم، تم تنفيذها من خلال 7 صفقات.
وتم يوم أمس تداول أسهم 11 شركة، انخفضت أسعار أسهم 6 شركات، في حين حافظت بقية الشركـات على أسعار إقـفالاتها السابقة.
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