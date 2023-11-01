تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 759.3 ألف دينار في البورصة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬العام‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬1 ‭,‬ 922.11‭ ‬بانخفاض‭ ‬قدره‭

‬7.16‭ ‬نقاط‭ ‬مقارنة‭ ‬بإقفاله‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أقفل‭ ‬‮«‬مؤشر‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬719‭.‬18‭

‬بانخفاض‭ ‬قدره‭

‬0‭.‬85‭ ‬نقطة‭ ‬مقارنة‭ ‬بإقفاله‭ ‬السابق‭.‬

وتداول‭ ‬المستثمرون‭ ‬في‭ ‬‮«‬بورصة‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬1‭.‬70‭ ‬مليون‭ ‬سهم،‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬قدرها‭ ‬759‭.‬39‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬66‭

‬صفقة،‭ ‬حيث‭ ‬ركز‭ ‬المستثمرون‭ ‬تعاملاتهم‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬قطاع‭ ‬المواد‭ ‬الأساسية‭ ‬الذي‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمه‭ ‬المتداولة‭ ‬286‭.‬01‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬37‭.‬66 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للتداول‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬264.82‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬11‭ ‬صفقة‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأداء‭ ‬الشركات،‭ ‬جاءت‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬إذ‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬أسهمها‭ ‬المتداولة‭ ‬286‭.‬01‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬37‭.‬66 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬264‭.‬82‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬11‭ ‬صفقة‭.‬

أما‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬فكان‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭ ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬133‭.‬21‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬17‭.‬54 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬735.65‭ ‬ألف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬12‭ ‬صفقة‭.‬

ثم‭ ‬جاءت‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬بقيمة‭ ‬قدرها‭ ‬85‭.‬08‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬11‭.‬20 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬الأسهم‭ ‬المتداولـة‭ ‬وبكمية‭ ‬قدرها‭ ‬205‭ ‬ألاف‭ ‬سهم،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬7‭ ‬صفقات‭.‬

وتم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬تداول‭ ‬أسهم‭ ‬11‭ ‬شركة،‭ ‬انخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬أسهم‭ ‬6‭ ‬شركات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حافظت‭ ‬بقية‭ ‬الشركـات‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬إقـفالاتها‭ ‬السابقة‭.‬