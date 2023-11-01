((البحرين الوطني)) يرعى مشاركة الطلبة البحرينيين في ((جايتكس 2023))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن بنك البحرين الوطني ( NBB ) رعايته لطلبة تخصص تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مختلف جامعات البحرين ضمن مشاركتهم في معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات «جايتكس 2023»، الذي أُقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتمكن الطلبة من عرض مشاريعهم المبتكرة في جناح مملكة البحرين واستعراض مهاراتهم العالية عبر تقديم مختلف الحلول التي تتعلق بالبرمجيات لشرائح مختلفة من الزوار من رواد الأعمال العالميين وخبراء القطاع التكنولوجي والمستثمرين ومختلف وسائل الإعلام.
وتأتي رعاية بنك البحرين الوطني بالتعاون مع جمعية البحرين لشركات التقنية «بِتِك» وشركة «وورك سمارت» لتنظيم المؤتمرات والمعارض لتعكس جهود البنك في تعزيز ثقافة الابتكار لدى الشباب وتمكينهم من خلال المبادرات المهمة، حيث تمكن الطلبة من المشاركة ضمن أضخم فعالية في مجال التكنولوجيا في العالم والحصول على معرفة شاملة حول المشهد التكنولوجي العالمي.
تقدُم قطاع التكنولوجيا في مملكة البحرين يُعد عنصراً مهما في رؤية بنك البحرين الوطني الاستراتيجية. يلتزم البنك بتسليط الضوء على القدرات والإمكانات الموجودة في قطاع التكنولوجيا في البحرين، ويسعى إلى إثراء معرفة الجيل الجديد من خلال إشراكهم في المبادرات التي تتبناها أبرز الشركات التكنولوجية الرائدة. كما إن مشاركة الطلبة في معرض «جايتكس» تمنحهم الفرصة لعرض مشاريعهم وإنجازاتهم مما يتيح لهم بدء حياتهم المهنية في القطاع التكنولوجي.
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