((البحرين الوطني)) يرعى مشاركة الطلبة البحرينيين في ((جايتكس 2023))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬رعايته‭ ‬لطلبة‭ ‬تخصص‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬جامعات‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الخليج‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬‮«‬جايتكس‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أُقيم‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭. ‬وتمكن‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬مشاريعهم‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬واستعراض‭ ‬مهاراتهم‭ ‬العالية‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬مختلف‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬بالبرمجيات‭ ‬لشرائح‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬العالميين‭ ‬وخبراء‭ ‬القطاع‭ ‬التكنولوجي‭ ‬والمستثمرين‭ ‬ومختلف‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭. ‬

وتأتي‭ ‬رعاية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لشركات‭ ‬التقنية‭ ‬‮«‬بِتِك‮»‬‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬وورك‭ ‬سمارت‮»‬‭ ‬لتنظيم‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمعارض‭ ‬لتعكس‭ ‬جهود‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الابتكار‭ ‬لدى‭ ‬الشباب‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المبادرات‭ ‬المهمة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬ضمن‭ ‬أضخم‭ ‬فعالية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬المشهد‭ ‬التكنولوجي‭ ‬العالمي‭.

‬تقدُم‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يُعد‭ ‬عنصراً‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الاستراتيجية‭. ‬يلتزم‭ ‬البنك‭ ‬بتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬القدرات‭ ‬والإمكانات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويسعى‭ ‬إلى‭ ‬إثراء‭ ‬معرفة‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراكهم‭ ‬في‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الرائدة‭. ‬كما‭ ‬إن‭ ‬مشاركة‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬‮«‬جايتكس‮»‬‭ ‬تمنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لعرض‭ ‬مشاريعهم‭ ‬وإنجازاتهم‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬بدء‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬التكنولوجي‭.‬