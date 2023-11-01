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زين البحرين توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الحكمة للمتقاعدين

11/1/2023 11:22:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬بتطوير‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬مجتمعها‭ ‬المحلي،‭ ‬وقعت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الحكمة‭ ‬للمتقاعدين‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬للاستدامة‭ ‬والشمولية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬ميزة‭ ‬مربحة‭ ‬للجانبين،‭ ‬لأنها‭ ‬ستتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬معارف‭ ‬وخبرات‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬لتعليم‭ ‬الشباب‭ ‬وتوجيههم‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬إنشاء‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬الوظيفي‭ ‬والنمو‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التبادل‭ ‬للمعرفة‭ ‬والإرشاد،‭ ‬ستتمكن‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بمساعدة‭ ‬جمعية‭ ‬الحكمة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬إيجابية‭ ‬ومثرية‭ ‬لجميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭.‬

وستعمل‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬مع‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتها‭ ‬ومواردها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إقامة‭ ‬جلسات‭ ‬توعوية‭ ‬حول‭ ‬مواضيع‭ ‬أساسية‭ ‬مثل‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬وتوفير‭ ‬حلول‭ ‬مخصصة،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬باقات‭ ‬وخدمات‭ ‬تلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬جمعية‭ ‬الحكمة‭.‬

ستسمح‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬أيضاً‭ ‬لأعضاء‭ ‬زين‭ ‬الشباب‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬توجيه‭ ‬لتحسين‭ ‬نوعية‭ ‬الحياة‭ ‬والراحة‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬المتقاعدين‭ ‬وتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإدارة
الاتصال‭ ‬وعلاقات‭ ‬المستثمرين
في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬تقديراً‭ ‬لجميع‭ ‬المتقاعدين‭ ‬الذين‭ ‬عملوا‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬يسعدنا‭ ‬تقديم‭ ‬دعمنا‭ ‬لجمعية‭ ‬الحكمة‭ ‬للمتقاعدين‭. ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬جداَ‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الشمولية‭ ‬لجميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬وخاصة‭ ‬فئة‭ ‬المتقاعدين‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬الرقمي‭ ‬السريع‭ ‬اليوم‭. ‬تجسد‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬قوة‭ ‬التعاون‭ ‬وتأثيره‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭. ‬وهي‭ ‬تأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬المستمرة‭ ‬لمساعدة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬التنوع‭ ‬والشمول‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬المحلي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬سعيد‭ ‬السماك،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الحكمة‭ ‬للمتقاعدين‭: ‬‮«‬نثمن‭ ‬عاليًا‭ ‬‮
‬توجهات‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬وتلمس‭ ‬احتياجات‭ ‬المتقاعدين‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬بتوفير‭ ‬باقات‭ ‬اتصالات‭ ‬خاصة‭ ‬لمنتسبي‭ ‬الجمعية‭ ‬ومركز‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬لرعاية‭ ‬الوالدين،‭ ‬ونؤكد‭ ‬أن‭ ‬خبرات‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬ستسهم‭ ‬بدعم‭ ‬منصة‭ ‬إرشاد‭ ‬لأعضاء‭ ‬زين‭ ‬الشباب‭ ‬وإننا‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬وإدارة‭ ‬الحكمة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬ستأخذ‭ ‬منحنى‭ ‬إيجابي‭ ‬متطور‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأعمال‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مشيدين‭ ‬بهذه‭ ‬البادرة‭ ‬الطيبة‮»‬‭.‬

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