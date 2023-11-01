زين البحرين توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الحكمة للمتقاعدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تماشياً مع التزام شركة الاتصالات بتطوير مختلف شرائح مجتمعها المحلي، وقعت زين البحرين مذكرة تفاهم مع جمعية الحكمة للمتقاعدين.
وتهدف هذه الشراكة التي تأتي كجزء من استراتيجية زين البحرين للاستدامة والشمولية إلى تحقيق ميزة مربحة للجانبين، لأنها ستتيح الفرصة في زين بالاستفادة من معارف وخبرات هذه الفئة لتعليم الشباب وتوجيههم مما يمكن إنشاء بيئة تعليمية تركز على التطوير الوظيفي والنمو. من خلال هذا التبادل للمعرفة والإرشاد، ستتمكن زين البحرين بمساعدة جمعية الحكمة للمتقاعدين على تعزيز تجربة تعليمية إيجابية ومثرية لجميع الأطراف المعنية.
وستعمل زين البحرين أيضاً على تلبية الاحتياجات الخاصة للمتقاعدين مع الاستفادة من خبراتها ومواردها من خلال مختلف المبادرات، بما في ذلك إقامة جلسات توعوية حول مواضيع أساسية مثل الأمن السيبراني وتوفير حلول مخصصة، والتي تشمل باقات وخدمات تلبي متطلبات جمعية الحكمة.
ستسمح هذه الشراكة أيضاً لأعضاء زين الشباب بالحصول على منصة توجيه لتحسين نوعية الحياة والراحة في مجتمع المتقاعدين وتعزيز التواصل الاجتماعي.
وتعليقاً على ذلك، قال عبدالله خالد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لإدارة
الاتصال وعلاقات المستثمرين
في زين البحرين: «تقديراً لجميع المتقاعدين الذين عملوا في القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين، يسعدنا تقديم دعمنا لجمعية الحكمة للمتقاعدين. حيث من المهم جداَ الحرص على تحقيق الشمولية لجميع فئات المجتمع وخاصة فئة المتقاعدين لدينا في عالمنا الرقمي السريع اليوم. تجسد هذه الشراكة قوة التعاون وتأثيره الإيجابي على المجتمع. وهي تأتي كجزء من جهود زين البحرين المستمرة لمساعدة الاقتصاد الوطني والمشاركة في أنشطة المسؤولية الاجتماعية على جميع المستويات، ورفع مستوى التنوع والشمول في مجتمعنا المحلي».
وأضاف الدكتور سعيد السماك، نائب رئيس جمعية الحكمة للمتقاعدين: «نثمن عاليًا
توجهات إدارة شركة زين البحرين بالتعاون في الشراكة المجتمعية وتلمس احتياجات المتقاعدين وكبار السن بتوفير باقات اتصالات خاصة لمنتسبي الجمعية ومركز عبدالله بن خالد لرعاية الوالدين، ونؤكد أن خبرات الجمعية من مختلف التخصصات ستسهم بدعم منصة إرشاد لأعضاء زين الشباب وإننا على ثقة بأن مذكرة التفاهم بين شركة زين البحرين وإدارة الحكمة للمتقاعدين ستأخذ منحنى إيجابي متطور في المستقبل القريب، وتساهم في دعم الأعمال الاجتماعية في مملكة البحرين مشيدين بهذه البادرة الطيبة».
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