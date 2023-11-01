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توعية ملاك المباني بالامتثال

11/1/2023 11:21:56 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت أمانة منطقة الجوف، الحملة الشاملة لتوعية ملاك المباني بأهمية إصدار شهادة الامتثال، بالتزامن مع بدء الفترة التصحيحية لإزالة المخالفات.
وتتضمن الحملة بث الرسائل التوعوية لملاك المباني ومختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى التوعية الميدانية عبر المراقب المجتمعي والمتطوعين.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري، وتعزيز الالتزام بإصدار شهادة الامتثال للمباني سواء كانت تتبع قطاع الأعمال أو الأفراد والمستثمرين، مبينا أن الشهادة تصدر مرة واحدة وتجدد عند انتهائها بعد 3 سنوات.
وأفاد أن معرفة المباني الملزمة بالحصول على شهادة امتثال المباني متاحة عبر المستكشف الجغرافي لشهادة امتثال المباني على منصة بلدي.

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