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2023 جولة لإزالة التشوهات

11/1/2023 11:21:56 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 جولة ميدانية في حاضرة الدمام، ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية والمحافظة على الصحة العامة، وأسفرت عن رفع 169525 طناً من مخلفات الأنقاض وتركيب 1104 بطاقات ذكية على الحاويات، ومعالجة 25152 بلاغاً عبر رقم المركز الموحد 940، إضافة إلى رفع 1661 سيارة تالفة وإصدار 3964 تصريحاً للشركات للدخول للمدفن.
كما قامت الأمانة بتنظيف 1608حدائق واستبدال وصيانة 5589 حاوية، وتعقيم 380908 حاويات وتنفيذ 20 حملة نظافة ضمن برنامج إماطة، وإزالة 110 ملصقات إعلانية مخالفة ومشوهة للمنظر العام على واجهات المنشآت التجارية وعدادات الكهرباء والمياه في مدينة الظهران.
من جانب آخر أطلقت أمانة المنطقة الشرقية، مبادرة ((بيتك أجمل)) والتي تهدف إلى تشجيع سكان وسط الدمام على زراعة الأشجار والعناية بها ورفع مستوى الوعي بأهميتها والمحافظة على البيئة، مؤكدة حرصها على مواصلة أعمال النظافة، ومتابعة الأعمال المتعلقة بالصحة العامة، وإزالة التشوهات البصرية.

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