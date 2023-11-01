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الإمارات والأردن وقعا مذكرات بـ 6 مليارات دولار لتعزيز التعاون

11/1/2023 11:21:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات وملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تبادل مذكرات تفاهم بقيمة ستة مليارات دولار بين البلدين تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين، وتشمل: مذكرة تفاهم في مجالات الاستثمارات، ومذكرة بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمار الأردني، بجانب مذكرة أخرى بشأن منحة حكومة دولة الإمارات لتمويل المشاريع التنموية في الأردن.

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