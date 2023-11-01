الإمارات والأردن وقعا مذكرات بـ 6 مليارات دولار لتعزيز التعاون

الإمارات والأردن وقعا مذكرات بـ 6 مليارات دولار لتعزيز التعاون
التاريخ
11/1/2023 11:21:12 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات وملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تبادل مذكرات تفاهم بقيمة ستة مليارات دولار بين البلدين تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين، وتشمل: مذكرة تفاهم في مجالات الاستثمارات، ومذكرة بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمار الأردني، بجانب مذكرة أخرى بشأن منحة حكومة دولة الإمارات لتمويل المشاريع التنموية في الأردن.
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