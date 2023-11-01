Thursday, 02 November 2023 07:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيئول بيونغ يانغ زودت موسكو بأكثر من مليون قذيفة مدفعية

11/1/2023 11:21:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال نائب كوري جنوبي، نقلا عن أجهزة الاستخبارات في بلاده، إن كوريا الشمالية زودت روسيا بأكثر من مليون قذيفة مدفعية لعملياتها العسكرية في أوكرانيا، وفي المقابل تلقت بيونغ يانغ مشورة فنية بشأن أقمارها الاصطناعية.
وأكد جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية للنواب، خلال جلسة استماع برلمانية مغلقة امس، أن كوريا الشمالية قامت بعشر عمليات نقل أسلحة إلى روسيا على الأقل منذ أغسطس الماضي.
وبعد الاجتماع، قال النائب يو سانغ بوم للصحافيين «علمت وكالة الاستخبارات الوطنية أنه تم نقل أكثر من مليون قذيفة مدفعية»، مشيرا إلى أنه «وفقا للتحليلات، سيكون ذلك كافيا لنحو شهرين من الحرب بين روسيا وأوكرانيا».
وأضاف أنه في المقابل يبدو أن بيونغ يانغ تلقت مشورة فنية من موسكو بشأن مشروعها لإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري.
وأشار النائب ذاته، إلى أنه «على الرغم من تأجيل موعد الإطلاق المقرر في أكتوبر الماضي، إلا أن الاستعدادات النهائية، مثل فحص المحرك وجهاز الإطلاق، تجري على قدم وساق».
وفي منتصف أكتوبر الماضي، أفادت واشنطن بأن بيونغ يانغ سلمت «أكثر من ألف حاوية» تحتوي على معدات عسكرية وذخيرة إلى روسيا في الأسابيع الأخيرة.
ومؤخرا، دانت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة «بشدة» توريد الأسلحة إلى موسكو، مؤكدة أن بيونغ يانغ أرسلت بالفعل شحنات «عديدة» من الأسلحة إلى روسيا.
الجدير بالذكر أن بيونغ يانغ وموسكو، الحليفتان تاريخيا، تخضعان لحزمة من العقوبات الدولية، روسيا بسبب هجومها في أوكرانيا وكوريا الشمالية بسبب تجاربها للأسلحة النووية.
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر الماضي أقصى شرق روسيا، وأعلنت واشنطن الشهر الماضي أن بيونغ يانغ بدأت إمداد موسكو بالأسلحة.

MENAFN01112023000130011022ID1107355691

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث