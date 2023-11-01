Thursday, 02 November 2023 07:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ألمانيا تطلب الصفح عن الجرائم الاستعمارية في تنزانيا

11/1/2023 11:21:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طلبت ألمانيا امس «الصفح» عن الانتهاكات التي ارتكبتها قواتها الاستعمارية في تنزانيا، في إطار جهودها الرامية إلى استرجاع ذكرى هذه الفترة المظلمة من تاريخها.
ويتزامن هذا الاعتراف بالذنب الذي جاء أثناء زيارة الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لتنزانيا، مع تنديد الملك تشالز الثالث بالانتهاكات التي ارتكبت في كينيا خلال فترة الاستعمار البريطانية.
وأعلن الرئيس الألماني في سونجيا (جنوب البلاد)، موقع مذبحة ماجي ماجي في بداية القرن العشرين، أنه «ينحني أمام ضحايا الحكم الاستعماري الألماني».
وقال «أريد أن أطلب الصفح عما فعله هنا الألمان بأسلافكم».
وبين عامي 1905 و1907، قتلت القوات الاستعمارية الألمانية ما بين 200 ألف و300 ألف من الماجي ماجي بعد انتفاضتهم، بحسب تقديرات قدمها المؤرخون.
وقال شتاينماير خلال لقائه أحفاد سونجيا مبانو، وهو أحد زعماء التمرد وقتها شنقه الألمان وقطعوا رأسه مع 66 من مقاتليه «أعدكم بأننا سنبذل قصارى جهدنا للعثور عليه في ألمانيا. لكنني لا أعدكم بأننا سننجح»، مشيرا إلى صعوبة عملية تحديد الهوية.
وفي مقابلة هاتفية مع وكالة فرانس برس، رحب جون مبانو، وهو محام يبلغ 36 عاما ويعيش في سونجيا، بخطاب الرئيس وقال بعد لقائه شتاينماير مع أفراد آخرين من عائلته «بكينا لسنوات. والآن حان الوقت للتوقف عن البكاء وفتح فصل جديد من العلاقات الجيدة بين تنزانيا وألمانيا».
وفي كلمته، خاطب شتاينماير أحفاده شخصيا قائلا إنه «يشعر بالخجل مما ارتكبه جنود الاستعمار الألمان».
وخلال العقدين الماضيين، بدأت ألمانيا جهودا لاسترجاع ذكرى حقبة استعمارها، ما أدى إلى جعلها تدفع تعويضات خصوصا في ناميبيا التي استعمرتها بين عامي 1884 و1915 بعد اعتراف برلين في مايو 2021 بارتكابها «إبادة جماعية».

MENAFN01112023000130011022ID1107355690

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث