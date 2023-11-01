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فيتو بايدن بوجه مشروع قانون للنواب الجمهوريين يدعم إسرائيل فقط دون أوكرانيا

11/1/2023 11:21:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون طرحه الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم المساعدة المالية لإسرائيل فقط دون أوكرانيا، وذلك إذا أقره المجلسان المكونان للكونغرس: الشيوخ والنواب.
وقال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض «على النقيض من حزمة الرئيس الخاصة بالأمن القومي، فإن مشروع القانون هذا لا يقدم أي مساعدة على الإطلاق لأوكرانيا. وهذا مطلب عاجل».
وقد أبدى أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي شكوكا بشأن خطة الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية دون تقديم مساعدات لأوكرانيا.
وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب بايدن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود وتمويلا لتعزيز المنافسة مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 221 مقعدا مقابل 212 للديموقراطيين في مجلس النواب، لكن الديموقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ بأغلبية 51 مقعدا مقابل 49. ولكي يصبح الإجراء قانونا سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع بايدن.
وأكد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أن مشروع القانون الجمهوري ليس لديه أي فرصة في المجلس، حتى لو أقره مجلس النواب.
وقال شومر للصحافيين «خلاصة القول هي أنه ليس اقتراحا جادا».
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل للصحافيين إنه يرى أنه يتعين التعامل مع القضايا الأربع «أوكرانيا وإسرائيل وتايوان والحدود».
والتقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بجونسون أمس الأول بعدما أدلى بشهادته في مجلس الشيوخ. وفي الجلسة، قال بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إن أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة أميركية مستمرة للفوز في معركتها ضد الغزاة الروس.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إنهما ناقشا قضايا من بينها طلب بايدن دعم أوكرانيا وإسرائيل.

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