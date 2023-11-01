Thursday, 02 November 2023 07:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمير قطر وملك الأردن يؤكدان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

11/1/2023 11:21:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مع ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جرى خلال اللقاء، الذي عقد بقصر «لوسيل»، التشاور وتبادل الآراء حول دفع الجهود الديبلوماسية الإقليمية والدولية للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية بشكل جذري ونهائي، لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
في هذا الصدد، أكد أمير قطر على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لاسيما حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وإدانتها لجميع الانتهاكات للشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته التي تقوض الوصول إلى حل عادل للقضية.
من جانبه، أعرب ملك الأردن عن شكره وتقديره لأمير قطر على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية والقضايا العربية العادلة.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) دعا الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي للقيام بواجبه والضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وحذر من اتساع دائرة العنف إلى مناطق أخرى بالإقليم، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التواصل مع المجتمع الدولي والتأكيد أن الحل العسكري أو الأمني للقضية الفلسطينية لن ينجح، وأن المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وتم التأكيد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، على ضرورة نيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الزعيمان ضرورة حماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين في ضوء المستجدات المتسارعة.
وجدد الملك عبدالله التأكيد على رفض الأردن لمحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة أو نزوحهم.
وأشاد الملك عبدالله الثاني بمواقف دولة قطر تجاه الأهل في فلسطين، وجهودها بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد في التنسيق مع الأشقاء العرب ومختلف الأطراف من أجل العمل على وقف الحرب والوصول إلى تهدئة.
وجرى أيضا مناقشة سبل تعزيز الروابط الأخوية وعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق التطلعات المشتركة للشعبين.
وأقام أمير قطر بهذه المناسبة مأدبة عشاء تكريما لملك الأردن والوفد المرافق.

MENAFN01112023000130011022ID1107355687

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث