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تصاعد الضغوط الديبلوماسية على إسرائيل ودعوات لمؤتمر دولي للسلام

11/1/2023 11:21:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل لإجبارها على وقف حربها العدوانية على غزة وسكانها المدنيين، وتجلى أحدث هذه التحركات في استدعاء دول لسفرائها من تل أبيب، وقطع أخرى لعلاقاتها الديبلوماسية معها.
فقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد العسكري الخطير في قطاع غزة وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق القانون الدولي الإنساني.
وبحث الزعيمان خلال لقائهما الثنائي في أبوظبي أمس، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، سبل تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على غزة وحماية المدنيين الأبرياء، كما تناولا الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وأكدا «ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهل غزة من خلال تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بواجبها بهذا الشأن وفتح ممرات إنسانية آمنة ومستدامة»، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».
وشـــــدد ملك الأردن والرئيس الإماراتي، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام على أساس حل الدولتين الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.
وأكد الملك عبدالله الثاني أن فك الحصار عن غزة ضرورة قصوى للحد من تدهور الوضع الإنساني هناك، مثمنا جهود الإمارات المبذولة في سبيل وقف الحرب على القطاع، من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.
وجدد التأكيد على الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.
وفي السياق أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن عمان طلبت من سفيرها العودة من إسرائيل بسبب الحرب الدائرة في غزة.
وأضافت الوزارة في بيان أن السفير لن يعود إلى تل أبيب ما لم توقف إسرائيل حربها على القطاع وتنهي الأزمة الإنسانية التي تسببت فيها.
ونوهت إلى أن عودة السفير الإسرائيلي في الأردن الذي غادر قبل أسبوعين «تتوقف على الشروط نفسها».
كما أعلنت الحكومة البوليفية قطع علاقاتها الديبلوماسية مع إسرائيل بسبب حملة القصف المدمر التي تنفذها على قطاع غزة ردا على الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على الأراضي الاسرائيلية في 7 أكتوبر.
وبوليفيا التي يحكمها الرئيس اليساري لويس آرسي أصبحت الدولة الأولى في أميركا اللاتينية التي تقطع علاقاتها الديبلوماسية مع إسرائيل منذ اندلاع الحرب في القطاع.
وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحافي إن الحكومة «قررت قطع العلاقات الديبلوماسية مع دولة إسرائيل، رفضا وإدانة للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يشن في قطاع غزة».
وسارعت إسرائيل الى التعليق على هذه الخطوة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان إن قرار بوليفيا «هو استسلام للإرهاب ونظام الملالي في إيران». وأضاف أن «الحكومة البوليفية تقف في صف منظمة حماس الإرهابية» على حد وصفها.
وكانت حركة حماس رحبت بموقف لاباز. وقالت في بيان «نثمن عاليا قطع بوليفيا علاقاتها الديبلوماسية» مع إسرائيل.
وفي موازاة ذلك، أعلنت تشيلي وكولومبيا استدعاء سفيريهما في تل أبيب احتجاجا على «الانتهاكات غير المقبولة للقانون الانساني من قبل إسرائيل» بحسب سانتياغو و«المجزرة بحق الشعب الفلسطيني» بحسب بوغوتا.
وتشيلي هي موطن لأكبر جالية فلسطينية في الشتات خارج العالم العربي.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفنزويلية الضربة الإسرائيلية على مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، التي سقط فيها 400 شخص بين قتيل وجريح، ودعت إلى وقف إطلاق النار في القطاع فورا.
من جهة أخرى، دعا وزيرا خارجية تركيا هاكان فيدان وإيران حسين أمير عبداللهيان، إلى عقد مؤتمر دولي في أسرع وقت لتجنب حرب إقليمية.
وقال وزير الخارجية الإيراني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي، إن «الرئيس الإيراني اقترح عقد اجتماع مع قادة المنطقة والدول الإسلامية والعربية في أقرب وقت لإنهاء الحرب الدائرة» في غزة.
وحذر عبداللهيان من انه «إذا لم يتوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة واستمرت الهجمات السريعة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني ستكون العواقب وخيمة».
من جهته، شدد الوزير التركي هاكان فيدان، على أن «دول المنطقة يجب أن تتحمل مسؤولياتها وإلا فإن دوامة العنف هذه ستستمر في المنطقة».
وأضاف: «لا نريد أن تتحول المأساة الإنسانية في غزة إلى حرب تطول دول المنطقة».
وشدد على أن «وقف إطــلاق النار والسلام أصبحا أكثر إلحاحـــا من أي وقت مضى».
وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بكين تدعم عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق في أقرب وقت ممكن لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى نحو «حل الدولتين».
وأوضحت الخارجية الصينية أن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفي مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي.
إلى ذلك، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه «فزع» بسبب العدد الكبير لضحايا القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في غزة، ودعا الأطراف المتحاربة إلى احترام القواعد الدولية للحرب.
وأضاف بوريل في بيان على منصة «إكس»: «بناء على الموقف الواضح لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وضمان حماية جميع المدنيين، أشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا في أعقاب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين».
وتابع: «سلامة المدنيين وحمايتهم ليستا التزاما أخلاقيا فحسب، بل هما أيضا التزام قانوني».

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