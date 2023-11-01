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التعاون الخليجي يدين مجزرة جباليا ويطالب بهدنة إنسانية تحفظ الأرواح

11/1/2023 11:21:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته الشديدة للاستهداف الإسرائيلي العسكري لمخيم جباليا في شمال غزة، معتبرا أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الأبرياء في القطاع غزة هي جريمة نكراء من جرائم الحرب.
وقال البديوي، في بيان على الموقع الالكتروني للأمانة العامة للمجلس أمس: إن هذه الجريمة البشعة النكراء والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء وإصابة آخرين، هي دلالة واضحة على التصعيد الإسرائيلي اللاإنساني واللاأخلاقي على الفلسطينيين ويعد انتهاكا لأحكام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وبالأخص لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023، وأن هذه الاستهدافات تؤكد عدم احترام اسرائيل للمجتمع الدولي وقراراته الأممية.
وجدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته وواجباته، لاسيما مجلس الأمن، بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري.

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