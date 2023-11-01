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نصف مشافي غزة خارج الخدمة ومنها المستشفى الوحيد لعلاج السرطان

11/1/2023 11:21:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني أن المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة توقف عن العمل بسبب نفاد الوقود. وقال صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي - الفلسطيني بالقطاع في مؤتمر صحافي امس إن المستشفى، الذي يعالج مرضى السرطان بشكل رئيسي، توقف عن العمل بعد نفاد الوقود.
وأضاف سكيك «نقول للعالم لا تتركوا مرضى السرطان للموت المحقق بسبب خروج المستشفى عن الخدمة». وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان «توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال، ونفاذ الوقود فيه بشكل كامل».
وأضافت أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل في القطاع إلى 16 من أصل 35. وقالت في بيان إن «حياة 70 مريضا بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير». وتابعت «يبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة نحو 2000 مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع ونزوح عدد كبير».
هذا، وتثير الظروف الإنسانية الصعبة في غزة قلقا كبيرا في أنحاء العالم مع نفاد الغذاء والوقود ومياه الشرب والأدوية والصعوبات الهائلة التي تواجهها المستشفيات لعلاج المصابين.

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