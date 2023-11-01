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الصحفيين العرب يندد بـ العدوان الآثم ويطالب باللجوء للمحاكم الجنائية الدولية

11/1/2023 11:21:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بكل قوة «العدوان الآثم الصهيوني» المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي حتى الآن «بلا هوادة» والذي راح ضحيته الآلاف من كبار السن والنساء والأطفال إلى جانب عدد من الصحافيين الفلسطينيين.
وشدد الاتحاد على أن هذه الأفعال «الشنيعة تعتبر امتدادا لسياسة ممنهجة لاستهداف الصحافيين الفلسطينيين وقتلهم، حيث قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 55 صحافيا فلسطينيا منذ عام 2000 وحتى السابع من أكتوبر الماضي بمن فيهم الصحافية شيرين أبوعاقلة في مايو 2022».
وأضاف: ان الاحتلال الصهيوني قطع كل وسائل الاتصال مع قطاع غزة بما فيها الاتصال والإنترنت والهاتف والاتصالات المحمولة ومازالت الاتصالات محدودة وتتعرض للتعطيل والتشويش، الأمر الذي يتيح للكيان الإسرائيلي المحتل «القيام بمجازره في الظلام بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام العالمية».
وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أمس الاول «مجزرة بشعة» بالعدوان على مخيم جباليا في غزة الذي راح ضحيته أكثر من 400 شهيد وجريح من الفلسطينيين «حيث استهدف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم ودون أي اكتراث بالأرواح التي تزهق».
ولفت الاتحاد في الوقت نفسه النظر إلى عدد الشهداء الذين سقطوا في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بأشد العبارات «الجرائم التي ترتكبها العصابات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة»، مطالبا المنظمات الإعلامية والقانونية الدولية كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة «لتقديم هذه العصابات للمحاكم الجنائية الدولية».

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