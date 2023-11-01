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مجازر غزة لا تتوقف والأمم المتحدة العواقب ستتجاوز المنطقة

11/1/2023 11:21:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نددت الأمم المتحدة بالغارات الاسرائيلية التي أوقعت عدة مجازر في يوم واحد بمخيم جباليا في قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان، إن هذا «أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة، حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد»، موضحا أن «العالم يبدوغير قادر وحتى مترددا في التحرك» لوضع حد لهذه الحرب.
وحذر من أن الفشل في التحرك الآن إزاء ما يجري في غزة سيخلف عواقب تتجاوز حدود المنطقة لأن هذه أزمة عالمية. وقال «نحن بحاجة لموافقة الأطراف المتحاربة في غزة على هدنة لأن هذا هو الخيار الوحيد لإيصال مواد الإغاثة».
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقال إنه «يشعر بالفزع» من التقارير التي تفيد بأن ثلثي القتلى في غزة من النساء والأطفال.
وإذا كان غريفيث يتحدث عن المجزرة التي وقعت في المخيم أمس الأول، فإن الدفاع المدني ووزارة الصحة الفلسطينيين أعلن «انتشال عائلات بأكملها من تحت الأنقاض» وسقوط «عشرات الشهداء والجرحى في قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا بمنطقة الفالوجة في مخيم جباليا»، والذي أدى إلى دمار هائل في المخيم، وذلك بعد 24 ساعة على سقوط نحو 400 بين قتيل وجريح في مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة أمس الأول.
ونددت حركة الجهاد الإسلامي بالمجزرة الثانية التي ترتكبها إسرائيل في جباليا. وقال إنها تنتقم لخسائرها العسكرية بضرب المدنيين والأطفال.
كما أفاد مصدر طبي فلسطيني بسقوط عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مخبزا في حي النصر غربي مدينة غزة.
وفي حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل 8796 شهيدا، من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة.
ميدانيا، تعرض الجيش الإسرائيلي لأكبر خسارة بشرية في صفوفه منذ أن أطلق حربه على غزة ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، في وقت تستمر المجازر في حصد أرواح عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام إن عدد القتلى الذين اعترف الجيش الإسرائيلي بسقوطهم في الاشتباكات التي دارت مع المقاومة الفلسطينية ارتفع إلى 15.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن معظم القتلى من جنود المشاة الذين أصيبت مركبتهم بصاروخ مضاد للدروع.
لكن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، رد على العدد الذي اعترفت به إسرائيل، بالقول «إن ما ستنشره كتائب القسام حول خسائر الجيش الإسرائيلي سيصدم العدو وشعبه».
ووجه خطابه للعسكر الإسرائيلي قائلا: لن ينقذكم استهداف المدنيين من الهزيمة، معتبرا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أحد أهم أسباب هذه الحرب، ولا يفكر سوى في كيفية إنقاذ نفسه وعائلته بأي ثمن.
وقال إن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يتعرضون لنفس «الدمار والموت» الذي يتعرض له الفلسطينيون.
وأضاف هنية أنه أبلغ الوسطاء بضرورة أن تتوقف هذه «المجازر»، ودعا إلى مواصلة الاحتجاجات، خاصة في دول الغرب، للضغط على صناع القرار.
وقد أعلنت حماس بالفعل أمس مقتل سبعة من المحتجزين لديها بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية في القصف الإسرائيلي على جباليا امس الأول.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن الضربات الجوية التي شنتها مقاتلاتها على جباليا، أكبر مخيم للاجئين في القطاع، أدت إلى مقتل القيادي في حماس إبراهيم البياري.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس «لقد كان مهما جدا، ويمكنني القول إنه كان صاحب دور محوري في تخطيط وتنفيذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل».
وأضاف كونريكوس، أن العشرات من مقاتلي حماس كانوا في نفس الأنفاق مع البياري وقتلوا أيضا عندما انهارت في الهجوم.
وتابع «أفهم أن هذا هو السبب أيضا وراء وجود العديد من التقارير عن أضرار جانبية وخسائر في صفوف غير المقاتلين. ونحن نحقق في هذه التقارير أيضا».
لكن حازم قاسم المتحدث باسم حماس نفى وجود أي قائد كبير هناك، ووصف هذا الادعاء بأنه ذريعة إسرائيلية لقتل المدنيين. وقال بيان لحماس إن هناك 400 قتيل وجريح في جباليا الذي يؤوي عائلات اللاجئين من حروب مع إسرائيل يعود تاريخها إلى عام 1948.
وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تصريح صحافي أمس بأنه سيفعل «أي شيء لتدمير حماس بالكامل. هذه هي الحرب من أجل مستقبل إسرائيل ولا شيء أقل من ذلك» وخير مقاتلي حماس بين «أن يقتلوا أو يستسلموا دون شروط».
ومرة أخرى قالت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) في منشور على منصة «إكس» امس، إن خدمات الاتصالات والإنترنت قطعت بشكل كامل في القطاع «بسبب تعرض المسارات الدولية، والتي تمت إعادة وصلها سابقا، للفصل مرة أخرى».

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