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أفراح الرومي

11/1/2023 11:20:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احـتـفــل رومــي مــطر الــرومـــي بزفاف نجله علي، بحضور جــمـع مــن الشخصيات والأصدقاء الذين قدموا المـبـــاركــة والتـهاني بالمـــناسبة السعيدة.
ألف مبروك.


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