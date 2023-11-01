أفراح الرومي

أفراح الرومي
التاريخ
11/1/2023 11:20:57 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احـتـفــل رومــي مــطر الــرومـــي بزفاف نجله علي، بحضور جــمـع مــن الشخصيات والأصدقاء الذين قدموا المـبـــاركــة والتـهاني بالمـــناسبة السعيدة.
ألف مبروك.
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