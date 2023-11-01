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تصحيح المشهد السياسي

11/1/2023 11:20:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تابعنا افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة أمس الأول الثلاثاء.
وقد ألقى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، النطق السامي.
بطبيعة الحال لما تشهده الساحة الدولية من حرب إبادة وجرائم حرب من الكيان الصهيوني المحتل بحق الشعب الفلسطيني، فقد جاء الخطاب السامي مؤكدا موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية ومطالبا بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومؤيدا كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.
كما جاء في الخطاب السامي احترام الكويت للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية، ونستغرب ما صدر مؤخرا من حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الادعاء بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله المبرمة في العام 2012 بين الكويت وجمهورية العراق والمتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله ونؤكد مخالفة هذا الحكم لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
أما فيما يتــعلق بالشأن السياسي الداخلي، فـــقد شدد الخطاب الســامي على ضرورة ضبــط المشهد السياسي وتقييمه وتعديله وتصحيحه، وإبداء الرأي بشكل واضح وصريح في المســائل التي قد لا تمثل المطالب الشعبية.
وأكد النطق السامي ضرورة الارتقاء بالممارسة النيابية بترك وعدم تبني صغائر المسائل والأمور التي لا تشكل اهتمام المواطنين.
أما فيما يتعلق بالسلطة التنـــفيذية، فـــإن المشهد الحكومي لم يختلف عنه كثيرا فمازال أداء الحكومة لم يحقق ولم يلامس طموحات وتطلعات المواطنين بالرغم من دعم القيادة السياسية لها.
وفي رسائل قيمة وكلمات معبرة في الخطاب السامي موجهة لأبناء الوطن، التمسك بالوحدة الوطنية والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مبتعدين عن كل ما يضر بمصالحه ومصالح المواطنين من أسباب التوتر والاختلاف.
في النهاية، فإن تصحيح المشهد السياسي يحتاج إلى التعاون بين السلطتين بما يوازي التطلعات والآمال وعلى قدر المسؤولية السياسية والوطنية بما يضمن تنفيذ خطة التنمية وحفظ الأمن والأمان لهذا الوطن.

MENAFN01112023000130011022ID1107355680

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