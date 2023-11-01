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دور الانعقاد الثاني.. آمال وطموحات

11/1/2023 11:20:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تابعت بعين المواطن المراقب افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، وكنت أعلم علم اليقين أن كيمياء حب الكويت التي تجمع القيادة السياسية بشعبها الكويتي الأصيل المخلص والوفي لقيادته ووطنه راسخة في القلوب والوجدان، ونحن مؤمنون دائما وأبدا بحكمة حكامنا وأن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد قال ما يراه والنطق السامي صدر ممثلا بكلمة سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما، إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال كلمة الافتتاح.
وعلى كل مواطن أن يرجع إلى كل رسائل القيادة السياسية الأخيرة للسلطتين في الجلسات الافتتاحية للمجالس السابقة والتي يدور مدارها بين التنبيهات والتوجيهات والانذارات لتصل إلى التحذير من مخرجات العمل السياسي بين المجلس والحكومة، إلا أنني أرى أن كلمة «الافتتاح» تضمنت التقييم العادل لأداء السلطتين، وذلك بعد أن قدمت القيادة السياسية كل الصلاحيات للحكومة والمجلس ودعت لرأب الصدع السياسي، فكان التقييم لمخرجات السلطتين في دور الانعقاد الأول أن الأداء لا يرقى لطموح الشعب الكويت ومطالبه، ولا لتمنيات القيادة الحكيمة بالإنجاز الفاعل، بعيدا عن الأزمات الشخصية.
لقد جاء افتتاح دور الانعقاد الثاني بارقة أمل وتطلعا من الحاكم والمحكوم لسرعة التنمية والتطوير وتضافر الجهود بين السلطتين للإصلاح، وكانت كلمتا الرئاستين ردا مبلسما لخيبة أمل القيادة والشعب الكويتي باليسير من الإنجازات في دور الانعقاد الأول المنصرم، وتفاؤلا نيابيا بمستقبل أداء قادم وتلك الوعود المتكررة التي لا توفى مع كل فصل تشريعي جديد تحت سمع وعين المواطن، ولذلك دعا سمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد السلطتين إلى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتفاهم والتشاور وقوامها البعد عن التعصب والتناحر والمصالح الشخصية ورائدها البعد عن جميع الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية ولا تتفق مع تقاليدنا وقيمنا ولا ترتقي بالأعراف والممارسات البرلمانية إلى النماذج المنشودة.
إن القيادة السياسية أرست قواعد العمل السياسي وفق بنود الدستور الكويتي الواضح والصريح، ولم تحد عن الوجهة الديموقراطية وفق الدستور الكويتي وأن ضعف أداء السلطتين يؤدي إلى عرقلة التنمية، وبالتالي تراجع التطوير.
إن الكويت عززت سياستها الداخلية والخارجية، وتضمنت كلمة الافتتاح حدثين مهمين، الحدث الاول يخص الكويت والعراق والمعنية بإلغاء العراق لاتفاقية خور عبدالله للملاحة، وقضية فلسطين التي حملت الكويت نصرة القضية على أكتافها ومازالت، فكانت كلمة سمو الأمير، حفظه الله، تقييما وتنبيها للارتقاء بتطلعات القيادة السياسية والشعب الكويت، وعليه سنرى إنجازات دور الانعقاد الثاني إلى أين؟.

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