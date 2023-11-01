تعلّممن الجميع

(MENAFN
- Al-Anbaa) (وقولوا للناس حسناً..) سورة البقرة الآية 83، الدين ليس فقط صلاة وصوما وعبادات، بل هو منهج حياة اختاره الله لنا، فمن الواجب علينا أن نتمثل هذا الدين الحنيف في جميع جوانب حياتنا الاجتماعية.
الدين حسن الكلم والخلق العظيم، يقول ابن القيم: (فمن فاقك في الخلق فقد فاقك في الدين)، فكن شيئا جميلا في حياة من يعرفك، في علاقاتك، لتستخرج كنوز الآخرين التي بداخلهم، كما جاء في المثل «نهز الورد حتى نشتم رائحته العطرة»، فالخلق والتعامل الطيب مع الآخرين هو أمر مهم حقا حتى نظهر ونرى أجمل ما فيهم.
فكل إنسان يريد أن يرى تلك الأخلاق الكريمة والتعامل الطيب من الآخرين، أو أن يرى صورا من التقدير لوجوده على الأقل، وكلنا نرغب في ذلك أيضا، وكل شخص يرغب فيه، فالتعامل الحسن هو وراء صنع الوسطية والاعتدال مع الناس، وهو خير مطلب شرعي أصيل ومقصد أسمى ومظهر حضاري رفيع، فهو أفضل الأمور وأنفعها، في كل أمور الحياة ومنهجها.
لا تتوارى للحظة عن تقدير الآخرين، وكن على خلق عظيم معهم، وكن على يقين تام بأن هذا لن ينقص شيئا من قدرك مطلقا، فلتلمس زر التشغيل الذي يرغبه جميع الناس منك.
فهو الطريق الأمثل لكسبهم والفوز بهم، وكما ذكر ديل كارنيجي عن الصفات التي تجعل منك شخصا «كاريزميا» في تأثيرك على الناس، هو أن تتعامل معهم بالطريقة التي يريدون منك أن تعاملهم بها، وليصبح كلامك دائما في إطار اهتماماتهم حتى تحوز ودهم واستحسانهم، ولا تتصنع ذلك، بل قدرهم بتعاملك وانظر إلى جوانبهم المشرقة التي تستحق منك فعلا حسن الكلم والاحترام.
أنت لست بحاجة إلى الحيل التي يفتعلها البعض من حين لآخر حتى يحوزوا إعجاب الآخرين، فكل ما عليك فعله حقا هو أن تتحلى بمزايا المنهج الإسلامي، سلوكا ومعاملة ومنهجا فكريا ينبغي التعامل به، فلا يوجد شخص في الوجود إلا ولديه شيء يستحق منك المعاملة باحترام والخلق الطيب وحسن التقدير مهما وجدت فيه من المعايب، فلابد أن لديه بعض من المحاسن، فأحسن المعاملة بالآخرين وانظر بعين النحلة فستجد الرحيق الموجود بهم، ولن تحتاج للتحايل أو التظاهر المزيف حتى تنال إعجابهم، فكل ما عليك فعله فعلا أن تنظر إليهم بصدق على أنهم جديرون بذلك.
فلا يوجد تبرير لسوء الخلق إطلاقا، لا نفسية سيئة ولا مزاج متعكرا ولا غيرهما، الشخص المحترم الخلوق مهما مر بظروف صعبة يبقى محترما خلوقا مع غيره.
كما تأكد أن في جميع علاقاتك بأن كل شخص تقابله في حياتك يمكنك أن تتعلم منه شيئا، حتى السيئ منهم، فمثلا الشخص الأناني النرجسي ستتعلم منه الحكمة، الخبيث الرديء ستتعلم منه الحذر الذي يأتي من مأمنه لا حياد، وهناك الشخص العصبي الذي ستتعلم منه الصبر... إلخ، فما بالك بما ستتعلمه من الشخص الحسن!
ولا تحصر تعلمك في شخص واحد بل تعلم من أحدهم لتأخذ أجمل ما فيه، ثم بعد ذلك تنتقل لآخر حتى تأخذ أجمل ما فيه وهكذا، فكما يقول أفلاطون: عندما يكون التلاميذ مستعدين سوف يظهر المعلم.
فأحيانا حتى من خلال تعاملنا واحتكاكاتنا مع الآخرين ستكتشف وكأن الله يريد إصلاح شيء ما بداخلنا، فقد لا يبادلنا الجميع الاحترام بالاحترام نفسه، فهناك الكثير بالرغم من خلقك الرفيع وطيب تعاملك معهم، إلا أنك ستجدهم يسعون دائما إلى الاستخفاف بك وعدم احترامك، فهنا يريد الله سبحانه أن يعالجنا أيضا من خلال هؤلاء الأشخاص ومن خلال تجاربنا معهم أو من خلال حتى المواقف التي تصدر منهم تجاهنا، بأفعالهم أو ممارساتهم أو حتى سجاياهم.
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