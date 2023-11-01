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تعلّممن الجميع

11/1/2023 11:20:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) (وقولوا للناس حسناً..) سورة البقرة الآية 83، الدين ليس فقط صلاة وصوما وعبادات، بل هو منهج حياة اختاره الله لنا، فمن الواجب علينا أن نتمثل هذا الدين الحنيف في جميع جوانب حياتنا الاجتماعية.
الدين حسن الكلم والخلق العظيم، يقول ابن القيم: (فمن فاقك في الخلق فقد فاقك في الدين)، فكن شيئا جميلا في حياة من يعرفك، في علاقاتك، لتستخرج كنوز الآخرين التي بداخلهم، كما جاء في المثل «نهز الورد حتى نشتم رائحته العطرة»، فالخلق والتعامل الطيب مع الآخرين هو أمر مهم حقا حتى نظهر ونرى أجمل ما فيهم.
فكل إنسان يريد أن يرى تلك الأخلاق الكريمة والتعامل الطيب من الآخرين، أو أن يرى صورا من التقدير لوجوده على الأقل، وكلنا نرغب في ذلك أيضا، وكل شخص يرغب فيه، فالتعامل الحسن هو وراء صنع الوسطية والاعتدال مع الناس، وهو خير مطلب شرعي أصيل ومقصد أسمى ومظهر حضاري رفيع، فهو أفضل الأمور وأنفعها، في كل أمور الحياة ومنهجها.
لا تتوارى للحظة عن تقدير الآخرين، وكن على خلق عظيم معهم، وكن على يقين تام بأن هذا لن ينقص شيئا من قدرك مطلقا، فلتلمس زر التشغيل الذي يرغبه جميع الناس منك.
فهو الطريق الأمثل لكسبهم والفوز بهم، وكما ذكر ديل كارنيجي عن الصفات التي تجعل منك شخصا «كاريزميا» في تأثيرك على الناس، هو أن تتعامل معهم بالطريقة التي يريدون منك أن تعاملهم بها، وليصبح كلامك دائما في إطار اهتماماتهم حتى تحوز ودهم واستحسانهم، ولا تتصنع ذلك، بل قدرهم بتعاملك وانظر إلى جوانبهم المشرقة التي تستحق منك فعلا حسن الكلم والاحترام.
أنت لست بحاجة إلى الحيل التي يفتعلها البعض من حين لآخر حتى يحوزوا إعجاب الآخرين، فكل ما عليك فعله حقا هو أن تتحلى بمزايا المنهج الإسلامي، سلوكا ومعاملة ومنهجا فكريا ينبغي التعامل به، فلا يوجد شخص في الوجود إلا ولديه شيء يستحق منك المعاملة باحترام والخلق الطيب وحسن التقدير مهما وجدت فيه من المعايب، فلابد أن لديه بعض من المحاسن، فأحسن المعاملة بالآخرين وانظر بعين النحلة فستجد الرحيق الموجود بهم، ولن تحتاج للتحايل أو التظاهر المزيف حتى تنال إعجابهم، فكل ما عليك فعله فعلا أن تنظر إليهم بصدق على أنهم جديرون بذلك.
فلا يوجد تبرير لسوء الخلق إطلاقا، لا نفسية سيئة ولا مزاج متعكرا ولا غيرهما، الشخص المحترم الخلوق مهما مر بظروف صعبة يبقى محترما خلوقا مع غيره.
كما تأكد أن في جميع علاقاتك بأن كل شخص تقابله في حياتك يمكنك أن تتعلم منه شيئا، حتى السيئ منهم، فمثلا الشخص الأناني النرجسي ستتعلم منه الحكمة، الخبيث الرديء ستتعلم منه الحذر الذي يأتي من مأمنه لا حياد، وهناك الشخص العصبي الذي ستتعلم منه الصبر... إلخ، فما بالك بما ستتعلمه من الشخص الحسن!
ولا تحصر تعلمك في شخص واحد بل تعلم من أحدهم لتأخذ أجمل ما فيه، ثم بعد ذلك تنتقل لآخر حتى تأخذ أجمل ما فيه وهكذا، فكما يقول أفلاطون: عندما يكون التلاميذ مستعدين سوف يظهر المعلم.
فأحيانا حتى من خلال تعاملنا واحتكاكاتنا مع الآخرين ستكتشف وكأن الله يريد إصلاح شيء ما بداخلنا، فقد لا يبادلنا الجميع الاحترام بالاحترام نفسه، فهناك الكثير بالرغم من خلقك الرفيع وطيب تعاملك معهم، إلا أنك ستجدهم يسعون دائما إلى الاستخفاف بك وعدم احترامك، فهنا يريد الله سبحانه أن يعالجنا أيضا من خلال هؤلاء الأشخاص ومن خلال تجاربنا معهم أو من خلال حتى المواقف التي تصدر منهم تجاهنا، بأفعالهم أو ممارساتهم أو حتى سجاياهم.

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