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((132))

11/1/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من التدبرات القرآنية التي تفتح على المؤمن بصيرته وتزيده تثبيتا وإيمانا ويقينا رقم «132» في القرآن الكريم، حيث إنه إشارة للعلاقة الوطيدة بين الصلاة والتعقل في القلب.
حيث سبق أن نشرت مقالا بعنوان: «أعظم آية تربوية في القرآن الكريم» مع بيان أبعادها التربوية والنفسية والاجتماعية على الفرد، والكامنة في سورة طه آية 132 في قوله تعالى: (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علــيها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى).
كما أنني شرحت في المقال كيف أن الصلاة عامل تربوي لعدة أمور منها: «أنها عمود الدين ـ وناهية عن الفحشاء والمنكر ـ واحسان كبير ـ وسبيل لبر الوالدين ـ وأهم ما يميزها أنها دالة على الإخلاص»، فالصلاة نموذج مصغر للنظام الكوني والحياة الإنسانية في جميع جوانبها، والصلاة عبادة وتربية وقيم وأدب ورقي وأخلاقيات يكتسبها الفرد في حال إخلاصه ليرتقي بها لصفات المؤمنين الحقة.
كما أنها عادة وعبادة تربي النفس إن تزامنت مع التكرار، وهي عملية نظامية تكفل أرقى الشخصيات وأفضلها على الإطلاق.
كما أن عملية التكرار صناعة نفسية لصقل العقل الباطن والذي هو محور المقال، فالقلب مقر التعقل وهو العقل الباطن المتحكم بسلوكيات الفرد بشكل كبير، وقد تم تكرار كلمة القلب في القرآن الكريم «132» مرة، فعدد تكرار القلب ورقم الآية الكريمة لهما علاقة وطيدة في بيان أمور مهمة:
٭ أن القرآن به من المتشابهات التي تهدي للحقائق وتثبتها.
٭ وأن القرآن منظم تنظيما دقيقا إعجازيا للعقل البشري، فلايزال الانسان ـ رغم الطفرة المعلوماتية المتجددة التي يشهدها اليوم في عصره هذا ـ يجهل الكثير، ولايزال اكتشاف واثبات الحقائق من خلال القرآن الكريم قائما إلى يوم يبعثون.
٭ وأن الصلاة مرتبطة بالتعقل والذي محله القلب وليس العقل، في قوله تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ـ الحج: 46).
وكما ذكرت سلفا في مقالة سابقة أيضا أن مركز التعقل هو القلب، فإن كانت عملية التكرار بأمر الأهل بالصلاة متقنة بإحسان كبير يشمل جميع الأخلاقيات المنحصرة في الاتزان العاطفي والانفعالي للمرسل والمتلقي، فإنها تغرس برقي وانتظام من خلال الصناعة النفسية للفرد من خلال عملية التكرار، فيعزز السلوك الإنساني في صناعة الصحة النفسية للفرد في بناء عقل باطن قائم على خبرات حياتية ذات قيمة أخلاقية عالية، وعلية فإن القلب مركز العقل الذي يكون به الإدراك والتمييز، وذلك عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله: ألا وهي القلب» (رواه البخاري).
الخلاصة: إن رقم 132 لآية في سورة طه مرتبط ارتباطا وثيقا بعدد تكرار ذكر القلب 132 مرة في القرآن الكريم، وذلك إشارة إلى أهمية الأمر المتكرر للصلاة وعلاقته بالقلب، فلا صلاة لمن لم يكن قلبه حيا، أي يقظا بذكر الله، فيرتقي الفرد بعبادة الله عز وجل، ليحافظ على ذلك السلوك بإخلاص شديد (الذين هم في صلاتهم خاشعون)، ويحافظ عليه وقتيا (والذين هم على صلواتهم يحافظون) سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

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