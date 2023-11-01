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الدور الإنساني الكويتي

11/1/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ونطالب بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية مؤيدين كل الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.
من جديد يؤكد سمو ولي العهد على الدور الإنساني للكويت تجاه الشعب الفلسطيني، وكل الشعوب التي يتوجب علينا تقديم يد العون لها، وهذا هو النهج الكويتي الذي لم يتخلف عن مساعدات الشعب الفلسطيني، وكان ذلك في الخطاب الذي افتتح فيه اجتماعات مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة.
وحرص سموه أيضا على توجيهاته السامية لأعضاء المجلسين الأمة والحكومة وضرورة الاهتمام بمصالح الناس وأن يهتم المجلسان بتبني المشاريع التنموية لصالح الناس، وذلك من خلال توجيه نقده لأداء المجلسين، ونأمل أن يهتم أعضاء المجلسين بالتوجيهات السامية لسمو ولي العهد الذي حرص كل الحرص على ضرورة تكريس جهودهم لتبني المشاريع التنموية لصالح الشعب، وأن تتركز كل الجهود لإنجاز أفضل الخدمات لصالح الشعب.
هذه هي السياسة الكويتية منذ قيام الكويت، من خلال الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وتكريس الجهود لصالح الشعب.
من أقوال «أبو الدستور» الشيخ عبدالله السالم، طيب الله ثراه:
«الحياة الديموقراطية هي سبيل الشعب الذي يحترم إرادته في الحياة الحرة، فلا كرامة من غير حرية ولا حرية من غير كرامة».
والله الموفق.

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