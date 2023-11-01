الدور الإنساني الكويتي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد على موقف الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ونطالب بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية مؤيدين كل الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.
من جديد يؤكد سمو ولي العهد على الدور الإنساني للكويت تجاه الشعب الفلسطيني، وكل الشعوب التي يتوجب علينا تقديم يد العون لها، وهذا هو النهج الكويتي الذي لم يتخلف عن مساعدات الشعب الفلسطيني، وكان ذلك في الخطاب الذي افتتح فيه اجتماعات مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ 17 لمجلس الأمة.
وحرص سموه أيضا على توجيهاته السامية لأعضاء المجلسين الأمة والحكومة وضرورة الاهتمام بمصالح الناس وأن يهتم المجلسان بتبني المشاريع التنموية لصالح الناس، وذلك من خلال توجيه نقده لأداء المجلسين، ونأمل أن يهتم أعضاء المجلسين بالتوجيهات السامية لسمو ولي العهد الذي حرص كل الحرص على ضرورة تكريس جهودهم لتبني المشاريع التنموية لصالح الشعب، وأن تتركز كل الجهود لإنجاز أفضل الخدمات لصالح الشعب.
هذه هي السياسة الكويتية منذ قيام الكويت، من خلال الدعم الكامل للقضية الفلسطينية وتكريس الجهود لصالح الشعب.
من أقوال «أبو الدستور» الشيخ عبدالله السالم، طيب الله ثراه:
«الحياة الديموقراطية هي سبيل الشعب الذي يحترم إرادته في الحياة الحرة، فلا كرامة من غير حرية ولا حرية من غير كرامة».
والله الموفق.
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