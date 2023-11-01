أخلاق عالية في ((الصحة))

(MENAFN
- Al-Anbaa) وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن الصحة العامة للمواطنين والمقيمين في البلاد ورسم خطة السياسة الصحية للكويت. والرعاية الصحية التي توفرها الحكومات لشعوبها هي المقياس الحقيقي للتمدن والرفاهية والتقدم، وإذا حملنا هذا المقياس لنقيس به حالنا في الكويت في ظل الرعاية الصحية نكون مسرورين الى ما وصل إليه مستوى هذه الرعاية من تقدم وهيئات طبية وتمريضية وفنية، ولكن في الوقت نفسه لابد من زيادة المستشفيات وقدرتها الاستيعابية وكذلك لابد من اعادة النظر في بعض الاطباء الذين تتعاقد معهم وزارة الصحة، وكذلك اعادة النظر في رواتب الأطباء الكويتيين والوافدين.
فينبغي لنا أن نقوم باستقطاب الاطباء الوافدين من أصحاب الخبرة والعلم الذين لهم باع وإنجازات طبية وشهرة عالمية تتهافت عليهم مستشفيات العالم بأسره، ولقد أفاء الله علينا بخير كثير، فلا أقل من أن نصلح البنية التحتية في جميع مستشفياتنا ونوفر لها الأطباء والأجهزة. فلنعمل على رقي الخدمات الصحية في بلدنا الكويت مستغلين الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط.
وأود هنا أن أتكلم عن مستشفى جابر وهو مستشفى حكومي وأكبر مستشفى في منطقة الشرق الاوسط ويحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية. قد اخبرني زميل لي بأن والدته دخلت مستشفى جابر ومكثت فيه خمسة شهور ووجدت رعاية كبيرة واخلاقا عالية في وحدة c وبوجود الدكاترة منصور الشمري ونادية الكندري وهالة العودة وعبدالله الوادي ووجدان خالد وعلي اشكناني وغيرهم ممن يتصفون بالأخلاق العالية والتواضع، لدرجة ان اجتمع جميع الدكاترة، وكذلك جميع الممرضين والممرضات، وحضروا جميعا واحضروا لوالدته «بوكيه ورد» بمناسبة سلامتها وخروجها من المستشفى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اخلاقهم جميعا. فيا وزير الصحة أقول لك إنه بالإصرار والتحدي والشفافية تستطيع ان تتغلب على أي مشكلات ويمكنك أن تبني وتطهر العمل بالوزارة من أي شائبة، مع ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، حتى يثاب المجيد ويعاقب المقصر، وبذلك تستقيم الأمور. كما أدعو إلى العمل على إنشاء مستشفيات تخصصية حديثة توفر أفضل خدمات طبية وتكون بديلا محليا لسفر المرضى إلى الخارج.
في الأخير، نشكر جميع من يقوم بالرعاية الصحية بمستشفياتنا، وأود ان أشكر كذلك مدير مستشفى جابر ومساعديه على هذه الرعاية الرائعة.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه، اللهم آمين.
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