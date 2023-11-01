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أخلاق عالية في ((الصحة))

11/1/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن الصحة العامة للمواطنين والمقيمين في البلاد ورسم خطة السياسة الصحية للكويت. والرعاية الصحية التي توفرها الحكومات لشعوبها هي المقياس الحقيقي للتمدن والرفاهية والتقدم، وإذا حملنا هذا المقياس لنقيس به حالنا في الكويت في ظل الرعاية الصحية نكون مسرورين الى ما وصل إليه مستوى هذه الرعاية من تقدم وهيئات طبية وتمريضية وفنية، ولكن في الوقت نفسه لابد من زيادة المستشفيات وقدرتها الاستيعابية وكذلك لابد من اعادة النظر في بعض الاطباء الذين تتعاقد معهم وزارة الصحة، وكذلك اعادة النظر في رواتب الأطباء الكويتيين والوافدين.
فينبغي لنا أن نقوم باستقطاب الاطباء الوافدين من أصحاب الخبرة والعلم الذين لهم باع وإنجازات طبية وشهرة عالمية تتهافت عليهم مستشفيات العالم بأسره، ولقد أفاء الله علينا بخير كثير، فلا أقل من أن نصلح البنية التحتية في جميع مستشفياتنا ونوفر لها الأطباء والأجهزة. فلنعمل على رقي الخدمات الصحية في بلدنا الكويت مستغلين الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع اسعار النفط.
وأود هنا أن أتكلم عن مستشفى جابر وهو مستشفى حكومي وأكبر مستشفى في منطقة الشرق الاوسط ويحتل المرتبة السادسة عالميا من حيث المساحة والطاقة الاستيعابية. قد اخبرني زميل لي بأن والدته دخلت مستشفى جابر ومكثت فيه خمسة شهور ووجدت رعاية كبيرة واخلاقا عالية في وحدة c وبوجود الدكاترة منصور الشمري ونادية الكندري وهالة العودة وعبدالله الوادي ووجدان خالد وعلي اشكناني وغيرهم ممن يتصفون بالأخلاق العالية والتواضع، لدرجة ان اجتمع جميع الدكاترة، وكذلك جميع الممرضين والممرضات، وحضروا جميعا واحضروا لوالدته «بوكيه ورد» بمناسبة سلامتها وخروجها من المستشفى. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اخلاقهم جميعا. فيا وزير الصحة أقول لك إنه بالإصرار والتحدي والشفافية تستطيع ان تتغلب على أي مشكلات ويمكنك أن تبني وتطهر العمل بالوزارة من أي شائبة، مع ضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، حتى يثاب المجيد ويعاقب المقصر، وبذلك تستقيم الأمور. كما أدعو إلى العمل على إنشاء مستشفيات تخصصية حديثة توفر أفضل خدمات طبية وتكون بديلا محليا لسفر المرضى إلى الخارج.
في الأخير، نشكر جميع من يقوم بالرعاية الصحية بمستشفياتنا، وأود ان أشكر كذلك مدير مستشفى جابر ومساعديه على هذه الرعاية الرائعة.
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها ومن عليها من المخلصين من كل مكروه، اللهم آمين.

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