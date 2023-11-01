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فئران تجارب

11/1/2023 11:12:44 PM
(MENAFN- Al Watan) سأحاول هذه المرة أن تكون تجربة قراءتك معي مختلفة، أحب الكوميديا السوداء لكني لا أجيدها، ونعم العنوان سيعطيك انطباعًا أوليًا لمحتوى المقالة.. هذا جيد.
سأقول لك نظرية قالها لي أحد الزملاء -لقبه ((سفير السلام))-، يقول فيها: ((إننا فئران تجارب في قصص الآخرين))، طبعًا هو لم يقلها بهذا التشبيه القاسي، التشبيه يخصني والفكرة تخصه، باختصار هو يقول إن جميع الكائنات الحية وأيضًا الجمادات قد تم استخدامها ولو مرة واحدة لمجرد التجربة، أي إننا جميعًا كنا فأر تجربة في رواية أحدهم، فلماذا نعظم تجاربنا السيئة وتصبح حجر عثرة؟
هذا الصديق كان متحفظًا على حدتي بالطرح، وكمهتم لسلامتي النفسية وأيضا صورتي الاجتماعية؛ يقول إن الحدة لا تناسبك الآن!، وفي المقابل لم أستوعب أنا كيف وصل هو لهذا السلام الذي ينادي به، حاول نقاشي بعدة زوايا ليقودني للقناعة دون إجبار، ولكن كيف لشخص يشعر بصراع داخلي على مستوى معين؛ سيفهم لغة ومنطق شخص يسرح بالنظر لوردة في طور النمو باستمتاع ودهشة!!. لن أخفيكم أني أتهمه باتخاذه مناهج غير قانونية للوصول لهذا السلام الذي يعيشه وأنه غير منطقي، والحمدلله أنه كان هادئُا مقابل هجومي، إلا أنه كان صبورًا بالشرح حتى قال ((إننا جميعًا فئران تجارب في رواية أحدهم.. وهذا لا يعيبنا)).. طبعًا هنا أكرر: هو قال الفكرة بكلمات وتشبيهات ألطف، تشبيهي القاسي هنا لاختصار المساحة في الشرح، فلماذا يجب أن نقبل هذه الفكرة ونؤمن بها؟
أعتقد أن هذه الفكرة يحتاجها كل شخص يعاني من اضطرابات، لأن أساس نسبة كبيرة من الاضطرابات -وليس جميعها- هو النرجسية العالية، وهذه الحقيقة يجب أن تكون أول درس نفسي علاجي لأي مراجع، لأن قدومه لعيادة نفسية في المقام الأول كونه يعاني من ((صدمة)) غالبًا، والصدمة هي حدوث أمر سلبي مقابل توقع نرجسي عالي الاستحقاق.
ويأتي مصطلح الخذلان، ثم الشعور بالغبن وهلم جرا.. تابع قصص أبطال دور الضحية، كلها تدور حول بشاعة الفعل غير المتوقع باعتقاد كبير نرجسي عالي الاستحقاق في مقابل ذلك، مشكلاتنا هي المسافة الفاصلة بين قناعاتنا والواقع، كلما نقصت المسافة؛ زاد نضجك النفسي.
قد يكون قرار إنجابك أصلا هو فضول لتجربة تربية طفل!، وقد يكون قرار اهتمام أهلك بك أو عدم الاهتمام هو مجرد تجربة معاكسة لتجربة أخرى رفضوها أو شعروا بالفضول في تطبيقها!، قد تكون خطوة الزواج تجربة لطرف فشل بالحب سابقًا!. هل رأيت الآن الأبعاد؟، إذا استوعبت هذه الحقيقة وقبلتها؛ ستدارك نسبة كبيرة جدًا من الاضطرابات النفسية.
أخيرًا.. لعل هذه القناعة تزيل لعنة فأرٍ كان يعتقد أنه محارب، وتحيةً كبيرة لكل فأرٍ لم تكن له مآرب.

MENAFN01112023000089011017ID1107355645

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