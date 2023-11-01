903 جولات رقابية
التاريخ
11/1/2023 11:12:42 PM
(MENAFN
- Al Watan) نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 903 جولات رقابية خلال شهر أكتوبر 2023 على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمباني تحت الإنشاء في محافظة طريف، ما أسفر عن إغلاق محل وتحرير 52 مخالفة.
وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحد 940.
MENAFN01112023000089011017ID1107355641
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.