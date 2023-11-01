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903 جولات رقابية

11/1/2023 11:12:42 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 903 جولات رقابية خلال شهر أكتوبر 2023 على المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمباني تحت الإنشاء في محافظة طريف، ما أسفر عن إغلاق محل وتحرير 52 مخالفة.
وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على المحال التجارية، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال الرقم الموحد 940.

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