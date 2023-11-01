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بدء التسجيل لإعاشة الحجاج بالمدينة المنورة

11/1/2023 11:12:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة المدينة المنورة بدء التسجيل لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج والزائرين خلال موسم الحج لعام 1445. ودعت الأمانة الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الإعاشة والتغذية إلى تقديم طلباتهم ورفع المستندات على الرابط: gov/HajEasha عبر المسار الموحّد لوزارة الحج والعمرة.
تقرير إحصائي
إلى ذلك، أدى 5613215 مصليًا الصلاة في المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، تواكبهم مختلف الخدمات الميدانية والإرشادية، وخدمات السقيا، والنظافة، والتنقل، وتفطير الصائمين، وتنظيم دخول وخروج المصلين عبر 100 باب في أرجاء المسجد النبوي.
وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين في تقرير إحصائي عن أبرز الخدمات المقدمة للمصلين خلال الفترة من 8 إلى 15 ربيع الآخر الجاري، أن 119651 مصليًا وكذلك 117382 مصلية أدوا الصلاة في الروضة الشريفة، كما شرُف 458298 زائرًا بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيه رضي الله عنهما.
عدة لغات
بيّنت الإحصائية أن 17330 زائرًا استفادوا من الخدمات المتاحة لكبار السن وذوي الإعاقة في المواقع المخصّصة لهذه الفئة في رحاب المسجد النبوي خلال الصلوات الخمس، كما استفاد 2642 زائرًا من خدمات التواصل المتاحة بعدة لغات، في حين استقبلت مكتبة المسجد النبوي 10186 مستفيدًا.

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