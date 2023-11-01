أمطار على 12 منطقة وأبها الأعلى

(MENAFN
- Al Watan) شهدت أمس أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك أمطارا رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، في حين تواصل هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية، بينما سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت (14.2) ملم في حديقة السودة بمحافظة أبها، تليها منطقة المدينة المنورة، حيث سجلت الحسو بالحناكية (9.2) مم.
كميات هطول الأمطار بـ((الملم))
بللحمر
6.8 ملم
الشغف
5.4
شعار
4.2
تنومة 5.2
الزلفي
7.5
الغاط
3.6
النبهانية
8.6
البكيرية
5.5
المذنب
5.4
عنيزة
5.2
الدمام
2.8
الحدود الشمالية
6.0
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