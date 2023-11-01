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أمطار على 12 منطقة وأبها الأعلى

11/1/2023 11:12:42 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت أمس أجزاء من مناطق الرياض، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة وتبوك أمطارا رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، في حين تواصل هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل والشرقية، بينما سجّلت منطقة عسير أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت (14.2) ملم في حديقة السودة بمحافظة أبها، تليها منطقة المدينة المنورة، حيث سجلت الحسو بالحناكية (9.2) مم.
كميات هطول الأمطار بـ((الملم))
بللحمر
6.8 ملم
الشغف
5.4
شعار
4.2
تنومة 5.2
الزلفي
7.5
الغاط
3.6
النبهانية
8.6
البكيرية
5.5
المذنب
5.4
عنيزة
5.2
الدمام
2.8
الحدود الشمالية
6.0

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