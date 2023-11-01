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67 % ارتفاع متهمي الجرائم المعلوماتية

11/1/2023 11:12:41 PM
(MENAFN- Al Watan) قفز عدد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرتها المحاكم في مختلف المناطق خلال العام الماضي 2022 إلى 66.88% مقارنة بالعام 2021، فيما ارتفع في عدد القضايا بين العامين 54.89%، وذلك وفقا لرصد الـ((الوطن))، استنادا على تقرير رقمي صادر من وزارة العدل.
إجمالي المتهمين
بلغ إجمالي المتهمين في العام الماضي 5439 متهما، بينما كان عددهم الإجمالي 2713 متهما فقط في العام الذي سبقه بارتفاع نسبته نحو 67%.
وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالمتهمين العام الماضي 4783 قضية، فيما بلغ عددها 2723 قضية في 2021 بارتفاع نسبته نحو 55%.
عقوبة المتهم
يفرض نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية جملة من العقوبات على جرائم التشهير والوصول غير المشروع والاختراق بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال بموجب المادة الثالثة.
ويعاقب المتهم بجرائم القرصنة والتهكير والاختراق للمعلومات الشخصية بالسجن لمدة لا تتجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 ملايين ريال بموجب المادة الخامسة. كما يعاقب المتهم الذي قام بتحريض الغير أو مساعدته أو الاتفاق معه على ارتكاب أي جريمة من الجرائم السابقة بنفس عقوبة الجرمة بما لا يزيد عن الحد الأعلى لها.
أما عقوبة الشروع في إحدى الجرائم المذكورة في نظام الجرائم الإلكترونية في السعودية لا تتجاوز نصف الحد الأعلى لنفس عقوبة الجريمة.
ويعفى الجاني إذا بادر بإبلاغ السلطة التي تقع الجريمة ضمن اختصاصها قبل علمه بها أو قبل وقوع الضرر بسبب الجريمة.
الآثار السلبية
من الآثار السلبية التي تركتها التكنولوجيا هي الجرائم الإلكترونية، كجرائم الابتزاز والنصب والاحتيال التي تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للنصب على الناس، وجرائم التشهير واختراق الحسابات والتهديد بالمحادثات والصور وكل ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية.
قضايا الجرائم المعلوماتية
ـــــــــــــــ 2021
2723 قضية
2713 متهما
ــــــــــــــ 2022
4783 قضية
5439 متهما
ــــــــــــــ نسبة ارتفاع المتهمين
66.88 %
ــــــــــــ نسبة ارتفاع القضايا
54.89 %

MENAFN01112023000089011017ID1107355638

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