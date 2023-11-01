دوري لسيدات البلياردو
التاريخ
11/1/2023 11:12:41 PM
(MENAFN
- Al Watan) أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، استحداث دوري بلياردو للسيدات، وآخر للبراعم والناشئين، مبينًا أنه أصبح هناك اهتمام باللعبة، من خلال الشراكات مع الجامعات والمدارس، ودخولها الأندية الرياضية، وعبر الشمري، الذي كان يتحدث لـ((الوطن))، عقب افتتاحه صالة رياضية للبلياردو والسنوكر وبعض الألعاب الأخرى في الأحساء، بحضور نخبة من نجوم اللعبة، عن إعجابه بمحتويات وتجهيزات الصالة، مبدياً استعداد الاتحاد السعودي لتقديم كافة أوجه الدعم، معلنًا استعداد الاتحاد في تأسيس مركز تدريبي في داخل الصالة.
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