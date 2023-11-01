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دوري لسيدات البلياردو

11/1/2023 11:12:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، استحداث دوري بلياردو للسيدات، وآخر للبراعم والناشئين، مبينًا أنه أصبح هناك اهتمام باللعبة، من خلال الشراكات مع الجامعات والمدارس، ودخولها الأندية الرياضية، وعبر الشمري، الذي كان يتحدث لـ((الوطن))، عقب افتتاحه صالة رياضية للبلياردو والسنوكر وبعض الألعاب الأخرى في الأحساء، بحضور نخبة من نجوم اللعبة، عن إعجابه بمحتويات وتجهيزات الصالة، مبدياً استعداد الاتحاد السعودي لتقديم كافة أوجه الدعم، معلنًا استعداد الاتحاد في تأسيس مركز تدريبي في داخل الصالة.

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