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مواجهات نارية منتظرة

11/1/2023 11:12:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تسحب اليوم، قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، دون تحديد مستويات وستكون القرعة مفتوحة، مما ينبئ بمواجهات نارية وساخنة بين الأندية المتأهلة وهي: الفيصلي، الخليج، أبها، الهلال، الشباب، الاتحاد، النصر، التعاون. وستحدد القرعة مواعيد وملاعب مباريات الدور المقبل، ومن المحتمل أن يشهد ربع النهائي ديربيا وكلاسيكو، في حال اصطدام الهلال بالنصر أو الشباب، أو وقوع النصر في طريق الشباب، أو اصطدام الاتحاد بأي من أندية العاصمة.

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