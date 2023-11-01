مواجهات نارية منتظرة
التاريخ
11/1/2023 11:12:40 PM
(MENAFN
- Al Watan) تسحب اليوم، قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، دون تحديد مستويات وستكون القرعة مفتوحة، مما ينبئ بمواجهات نارية وساخنة بين الأندية المتأهلة وهي: الفيصلي، الخليج، أبها، الهلال، الشباب، الاتحاد، النصر، التعاون. وستحدد القرعة مواعيد وملاعب مباريات الدور المقبل، ومن المحتمل أن يشهد ربع النهائي ديربيا وكلاسيكو، في حال اصطدام الهلال بالنصر أو الشباب، أو وقوع النصر في طريق الشباب، أو اصطدام الاتحاد بأي من أندية العاصمة.
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