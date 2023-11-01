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زعيم الجنوب والدانة يتحديان الأبطال

11/1/2023 11:12:40 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد أن نجحا بامتياز في بلوغ ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يحمل أبها والخليج لواء الأندية غير المتوجة باللقب من قبل، لتسجيل اسم بطل جديد في البطولة السعودية الأغلى، إذ لم يسبق لأي منهما أن توج باللقب، فيما سبق وأن توجت أندية الهلال، الاتحاد، النصر، الشباب، الفيصلي، التعاون باللقب خلال النسخ الماضية مع اختلاف عدد مرات التتويج بين الأندية الـ6، فالزعيم ينشد اللقب الـ11 له لتقليص الفارق بينه وبين الأهلي الذي يملك الرقم القياسي بـ13 لقبا، والذي غادر على يد أبها، والاتحاد يريد أن يتوج بلقبه العاشر ومعادلة رقم الهلال، والنصر يأمل في إنهاء الغياب الطويل والتتويج باللقب السابع، والشباب يمني النفس أن يعيد ذكريات 2014 الذي شهد آخر تتويج له وأن يظفر بلقبه الرابع، أما التعاون والفيصلي فكل منهما يأمل في خطف ثاني ألقابه، ويبقى زعيم الجنوب والدانة المؤهلان لتسجيل بطل جديد للقب السعودي الأغلى.

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