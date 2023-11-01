زعيم الجنوب والدانة يتحديان الأبطال

(MENAFN
- Al Watan) بعد أن نجحا بامتياز في بلوغ ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يحمل أبها والخليج لواء الأندية غير المتوجة باللقب من قبل، لتسجيل اسم بطل جديد في البطولة السعودية الأغلى، إذ لم يسبق لأي منهما أن توج باللقب، فيما سبق وأن توجت أندية الهلال، الاتحاد، النصر، الشباب، الفيصلي، التعاون باللقب خلال النسخ الماضية مع اختلاف عدد مرات التتويج بين الأندية الـ6، فالزعيم ينشد اللقب الـ11 له لتقليص الفارق بينه وبين الأهلي الذي يملك الرقم القياسي بـ13 لقبا، والذي غادر على يد أبها، والاتحاد يريد أن يتوج بلقبه العاشر ومعادلة رقم الهلال، والنصر يأمل في إنهاء الغياب الطويل والتتويج باللقب السابع، والشباب يمني النفس أن يعيد ذكريات 2014 الذي شهد آخر تتويج له وأن يظفر بلقبه الرابع، أما التعاون والفيصلي فكل منهما يأمل في خطف ثاني ألقابه، ويبقى زعيم الجنوب والدانة المؤهلان لتسجيل بطل جديد للقب السعودي الأغلى.
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