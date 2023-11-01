التورنيـدو يبصم على براعة السعوديين

(MENAFN
- Al Watan) لم يكن تتويج لاعب المنتخب السعودي والهلال، سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2022، مفاجئا على الاطلاق، فلطالما كانت كرة القدم السعودية ولّادة للنجوم، إضافة إلى أرقام ومنجزات اللاعب الفردية سواء مع الأخضر أو الزعيم.
ويعد الدوسري 7 لاعب سعودي، وخامس لاعب هلالي يتوج بالجائزة عبر تاريخها الطويل، وتحديدا منذ أول مشاركة رسمية للمنتخبات السعودية في كأس الأمم الآسيوية 1984، مع اختلاف مسميات الجائزة، التي بدأت بجائزة أفضل لاعب آسيوي ((التي أطلقتها مجلة آسيا وأوقيانوسيا Asia-Oceania Soccer)) في 1984، وتبناها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 1994، وتمثّل أهم جائزة تمنح للاعبين الآسيويين الأفضل في القارة خلال موسم كروي.
7 نجوم
سبق الدوسري بالتتويج بالجائزة الدولي ولاعب النصر السابق ماجد عبدالله الذي توج بالجائزة 3 مرات في 1984، 1985، 1986، ثم الدولي ولاعب الشباب السابق سعيد العويران الذي كان أول لاعب يحظى بالجائزة بعد تبني الاتحاد القاري لها في 1994، وتبعه الدولي السابق ولاعب الهلال نواف التمياط في 2000، وبعده نال الجائزة الدولي السابق ولاعب الاتحاد حمد المنتشري في 2005، قبل أن يحضر في 2007 الدولي السابق ولاعب الهلال ياسر القحطاني، وبعد ذلك بـ7 سنوات نال الدولي السابق ولاعب الهلال ناصر الشمراني الجائزة في 2014، ليتكرر المشهد في نسخة 2022 ويحصد الدولي الحالي ولاعب الهلال سالم الدوسري الجائزة ليكون سابع لاعب سعودي يتوج بأكبر الجوائز الآسيوية.
الهلالي الخامس
يعتبر التورنيـدو خامس لاعب هلالي يحصد الجائزة القارية، إذ سبقه نواف التمياط ((2000))، ياسر القحطاني ((2007))، ناصر الشمراني ((2014))، والسوري عمر خريبين ((2017))، المحترف حينها في الهلال، وأخيرا سالم الدوسري 2022.
7 سعوديين توجوا بالجائزة القارية
ماجد عبدالله
1984
1985
1986
سعيد العويران
1994
نواف التمياط
2000
حمد المنتشري
2005
ياسر القحطاني
2007
ناصر الشمراني
2014
سالم الدوسري
2022
5 هلاليون نالوا الجائزة
نواف التمياط
2000
ياسر القحطاني
2007
ناصر الشمراني
2014
عمر خريبين
2017
سالم الدوسري
2022
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