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التورنيـدو يبصم على براعة السعوديين

11/1/2023 11:12:40 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يكن تتويج لاعب المنتخب السعودي والهلال، سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2022، مفاجئا على الاطلاق، فلطالما كانت كرة القدم السعودية ولّادة للنجوم، إضافة إلى أرقام ومنجزات اللاعب الفردية سواء مع الأخضر أو الزعيم.
ويعد الدوسري 7 لاعب سعودي، وخامس لاعب هلالي يتوج بالجائزة عبر تاريخها الطويل، وتحديدا منذ أول مشاركة رسمية للمنتخبات السعودية في كأس الأمم الآسيوية 1984، مع اختلاف مسميات الجائزة، التي بدأت بجائزة أفضل لاعب آسيوي ((التي أطلقتها مجلة آسيا وأوقيانوسيا Asia-Oceania Soccer)) في 1984، وتبناها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في 1994، وتمثّل أهم جائزة تمنح للاعبين الآسيويين الأفضل في القارة خلال موسم كروي.

7 نجوم
سبق الدوسري بالتتويج بالجائزة الدولي ولاعب النصر السابق ماجد عبدالله الذي توج بالجائزة 3 مرات في 1984، 1985، 1986، ثم الدولي ولاعب الشباب السابق سعيد العويران الذي كان أول لاعب يحظى بالجائزة بعد تبني الاتحاد القاري لها في 1994، وتبعه الدولي السابق ولاعب الهلال نواف التمياط في 2000، وبعده نال الجائزة الدولي السابق ولاعب الاتحاد حمد المنتشري في 2005، قبل أن يحضر في 2007 الدولي السابق ولاعب الهلال ياسر القحطاني، وبعد ذلك بـ7 سنوات نال الدولي السابق ولاعب الهلال ناصر الشمراني الجائزة في 2014، ليتكرر المشهد في نسخة 2022 ويحصد الدولي الحالي ولاعب الهلال سالم الدوسري الجائزة ليكون سابع لاعب سعودي يتوج بأكبر الجوائز الآسيوية.
الهلالي الخامس
يعتبر التورنيـدو خامس لاعب هلالي يحصد الجائزة القارية، إذ سبقه نواف التمياط ((2000))، ياسر القحطاني ((2007))، ناصر الشمراني ((2014))، والسوري عمر خريبين ((2017))، المحترف حينها في الهلال، وأخيرا سالم الدوسري 2022.
7 سعوديين توجوا بالجائزة القارية
ماجد عبدالله
1984
1985
1986
سعيد العويران
1994
نواف التمياط
2000
حمد المنتشري
2005
ياسر القحطاني
2007
ناصر الشمراني
2014
سالم الدوسري
2022
5 هلاليون نالوا الجائزة
نواف التمياط
2000
ياسر القحطاني
2007
ناصر الشمراني
2014
عمر خريبين
2017
سالم الدوسري
2022

MENAFN01112023000089011017ID1107355634

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