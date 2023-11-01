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3 مواعيد لتقييم ملف المونديال

11/1/2023 11:12:39 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إقامة كأس العالم 2034 في المملكة، إلا أن الإعلان الرسمي والنهائي عن استضافة المملكة للحدث العالمي، لن يكون قبل عقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في الربع الأخير من 2024، حسب الجدول الزمني للترشح للاستضافة، والأهم من كل ذلك أنه يتوجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يبدأ العمل الفعلي للإعداد لاستضافة المونديال من الآن، لا سيما ما يتعلق بالملاعب والبنية التحتية، للإيفاء بمتطلبات الـFIFA، وعليه يتوجب أن يعمل الاتحاد السعودي على تجهيز الملاعب والمنشآت على مرحلتين، الأولى تسبق استضافة كأس آسيا 2027، والمرحلة الثانية بعد الاستضافة القارية بتطوير بعض المنشآت الحالية واستحداث منشآت جديدة وملاعب جديدة، وتطوير ملاعب الأندية لاستضافة تدريبات المنتخبات والمشاركة وحكام البطولة.
مواعيد مهمة
حدد FIFA عدة مواعيد من أجل استكمال ملف الترشح للاستضافة قبل الإعلان الرسمي عن البلد المستضيف لمونديال 2034، إذ إن الـ4 من أكتوبر الماضي كان موعدا لموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على المتطلبات الرسمية، والـ31 منه موعدا نهائيا لإرسال خطابات نية الترشح، وهاتان الخطوتان أكملهما الاتحاد السعودي لكرة القدم بنجاح، وتبقى 3 مواعيد يجب أن يتجاوزها الملف السعودي قبل أن يكون الموعد النهائي للإعلان عن استضافة المملكة المونديال رسميا، إذ إن الـ4 من ديسمبر المقبل سيكون موعدا لإصدار متطلبات FIFA الرسمية لاستضافة المونديال، على أن يكون الـ4 من يوليو 2024 موعدا نهائيا لتقديم ملف الترشح بشكل رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، على أن يشهد الربع الثالث من 2024 بدء عملية التقييم وإجراء الزيارات التفقدية، وفي بداية الربع الرابع من 2024 سيكون منح تنظيم مونديال 2034 بشكل رسمي خلال اجتماع كونجرس FIFA ((الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم)).
تقييم وقياس
وضع الاتحاد الدولي شروطًا عدة يجب توافرها في ملف الترشح لاستضافة كأس العالم، إذ جرى التعديل على بعضها بداية من النسخة المقبلة التي ستقام في 3 دول بأمريكا الشمالية، نظرًا لزيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 فريقًا.
وتمثل البنية التحتية أهم بنود ملفات التنظيم وتشمل عناصر عدة هي الملاعب والمنشآت الخاصة بالفرق والحكام وأماكن الإقامة والتنقلات بما فيها المطارات، وتجهيزات البث التلفزيوني للمباريات، والأماكن المقترحة لمناطق المشجعين في كل مدينة.
أما النواحي التجارية فتشمل المصاريف المحتملة لإقامة البطولة، والعوائد المتوقعة من بيع التذاكر وحضور الفعاليات، والعوائد المتوقعة من البث التلفزيوني والحقوق التسويقية.
سعة جماهيرية
شملت اشتراطات الملاعب أن يتوافر ما لا يقل عن 14 ملعباً، ولا يزيد على 20، على أن يتسع ملعب مباراة الافتتاح وملعب المباراة النهائية لـ80 ألف متفرج على الأقل، بينما يتسع ملعبا مباراتي نصف النهائي لـ60 ألف متفرج على الأقل، ويجب أن تتسع بقية الملاعب لـ40 ألف متفرج على الأقل.
وتشمل اشتراطات المنشآت الخاصة بالفرق والحكام 48 مقراً للتدريبات ومثلها لإقامة الفرق (مع توافر 72 مقترحاً في كل منها)، وما لا يقل عن موقعين للتدريبات ومثلهما للإقامة مرتبطة بكل ملعب من ملاعب البطولة، ومقراً لإقامة الحكام ومقراً لتدريباتهم، مع توافر اقتراحين على الأقل لكل منهما.
دعم حكومي
جدد FIFA اشتراطه بتوافر الدعم الحكومي الكامل للملف المتقدم للاستضافة، بحيث يغطي، على سبيل المثال، إصدار الحكومة الضمانات وتوفير الدعم الإداري.
ويشمل الدعم الحكومي كل ما له علاقة بالتأشيرات والتصاريح وتسجيل الوصول، وتصاريح العمل وقانون العمل، والإعفاءات الضريبية والعملات الأجنبية، والسلامة والأمن، والحماية والاستغلال، والحقوق التجارية.
مواعيد مهمة قبل المصادقة النهائية
- 4 أكتوبر 2023 موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على المتطلبات الرسمية
- 31 أكتوبر 2023 موعدا نهائيا لإرسال خطابات نية الترشح
- 4 ديسمبر 2023 إصدار متطلبات FIFA الرسمية لاستضافة المونديال
- 4 يوليو 2024 موعدا نهائيا لتقديم ملف الترشح بشكل إلى FIFA
- الربع الثالث من 2024 بدء عملية التقييم وإجراء الزيارات التفقدية
- بداية الربع الرابع من 2024 المصادقة على منح الاستضافة من قبل كونجرس FIFA
اشتراطات يجب توفرها في الملف السعودي
- توفر من 14 - 20 ملعبا لاستضافة الحدث
- 80 ألف مقعد سعة ملعبي الافتتاح والنهائي
- 60 ألف متفرج السعة الجماهيرية لملعبي نصف النهائي
- 40 ألف مقعد سعة بقية الملاعب الأخرى المخصصة للاستضافة
- 48 مقراً للتدريبات ومثلها لإقامة الفرق مع توفر 72 مقترحا لكل منهما
مهام يتوجب إنجازها
- تجهيز الملاعب المستضيفة على مرحلتين قبل 2027 وبعدها
- تطوير ملاعب الأندية التي تستقبل تدريبات المنتخابات والحكام
- استحداث ملاعب جديدة في المدن المحتمل استضافتها للمونديال
- تطوير البنية التحتية للملاعب الحالية وفق معايير FIFA

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