3 مواعيد لتقييم ملف المونديال

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إقامة كأس العالم 2034 في المملكة، إلا أن الإعلان الرسمي والنهائي عن استضافة المملكة للحدث العالمي، لن يكون قبل عقد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم في الربع الأخير من 2024، حسب الجدول الزمني للترشح للاستضافة، والأهم من كل ذلك أنه يتوجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم أن يبدأ العمل الفعلي للإعداد لاستضافة المونديال من الآن، لا سيما ما يتعلق بالملاعب والبنية التحتية، للإيفاء بمتطلبات الـFIFA، وعليه يتوجب أن يعمل الاتحاد السعودي على تجهيز الملاعب والمنشآت على مرحلتين، الأولى تسبق استضافة كأس آسيا 2027، والمرحلة الثانية بعد الاستضافة القارية بتطوير بعض المنشآت الحالية واستحداث منشآت جديدة وملاعب جديدة، وتطوير ملاعب الأندية لاستضافة تدريبات المنتخبات والمشاركة وحكام البطولة.
مواعيد مهمة
حدد FIFA عدة مواعيد من أجل استكمال ملف الترشح للاستضافة قبل الإعلان الرسمي عن البلد المستضيف لمونديال 2034، إذ إن الـ4 من أكتوبر الماضي كان موعدا لموافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على المتطلبات الرسمية، والـ31 منه موعدا نهائيا لإرسال خطابات نية الترشح، وهاتان الخطوتان أكملهما الاتحاد السعودي لكرة القدم بنجاح، وتبقى 3 مواعيد يجب أن يتجاوزها الملف السعودي قبل أن يكون الموعد النهائي للإعلان عن استضافة المملكة المونديال رسميا، إذ إن الـ4 من ديسمبر المقبل سيكون موعدا لإصدار متطلبات FIFA الرسمية لاستضافة المونديال، على أن يكون الـ4 من يوليو 2024 موعدا نهائيا لتقديم ملف الترشح بشكل رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، على أن يشهد الربع الثالث من 2024 بدء عملية التقييم وإجراء الزيارات التفقدية، وفي بداية الربع الرابع من 2024 سيكون منح تنظيم مونديال 2034 بشكل رسمي خلال اجتماع كونجرس FIFA ((الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم)).
تقييم وقياس
وضع الاتحاد الدولي شروطًا عدة يجب توافرها في ملف الترشح لاستضافة كأس العالم، إذ جرى التعديل على بعضها بداية من النسخة المقبلة التي ستقام في 3 دول بأمريكا الشمالية، نظرًا لزيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 فريقًا.
وتمثل البنية التحتية أهم بنود ملفات التنظيم وتشمل عناصر عدة هي الملاعب والمنشآت الخاصة بالفرق والحكام وأماكن الإقامة والتنقلات بما فيها المطارات، وتجهيزات البث التلفزيوني للمباريات، والأماكن المقترحة لمناطق المشجعين في كل مدينة.
أما النواحي التجارية فتشمل المصاريف المحتملة لإقامة البطولة، والعوائد المتوقعة من بيع التذاكر وحضور الفعاليات، والعوائد المتوقعة من البث التلفزيوني والحقوق التسويقية.
سعة جماهيرية
شملت اشتراطات الملاعب أن يتوافر ما لا يقل عن 14 ملعباً، ولا يزيد على 20، على أن يتسع ملعب مباراة الافتتاح وملعب المباراة النهائية لـ80 ألف متفرج على الأقل، بينما يتسع ملعبا مباراتي نصف النهائي لـ60 ألف متفرج على الأقل، ويجب أن تتسع بقية الملاعب لـ40 ألف متفرج على الأقل.
وتشمل اشتراطات المنشآت الخاصة بالفرق والحكام 48 مقراً للتدريبات ومثلها لإقامة الفرق (مع توافر 72 مقترحاً في كل منها)، وما لا يقل عن موقعين للتدريبات ومثلهما للإقامة مرتبطة بكل ملعب من ملاعب البطولة، ومقراً لإقامة الحكام ومقراً لتدريباتهم، مع توافر اقتراحين على الأقل لكل منهما.
دعم حكومي
جدد FIFA اشتراطه بتوافر الدعم الحكومي الكامل للملف المتقدم للاستضافة، بحيث يغطي، على سبيل المثال، إصدار الحكومة الضمانات وتوفير الدعم الإداري.
ويشمل الدعم الحكومي كل ما له علاقة بالتأشيرات والتصاريح وتسجيل الوصول، وتصاريح العمل وقانون العمل، والإعفاءات الضريبية والعملات الأجنبية، والسلامة والأمن، والحماية والاستغلال، والحقوق التجارية.
مواعيد مهمة قبل المصادقة النهائية
- 4 أكتوبر 2023 موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على المتطلبات الرسمية
- 31 أكتوبر 2023 موعدا نهائيا لإرسال خطابات نية الترشح
- 4 ديسمبر 2023 إصدار متطلبات FIFA الرسمية لاستضافة المونديال
- 4 يوليو 2024 موعدا نهائيا لتقديم ملف الترشح بشكل إلى FIFA
- الربع الثالث من 2024 بدء عملية التقييم وإجراء الزيارات التفقدية
- بداية الربع الرابع من 2024 المصادقة على منح الاستضافة من قبل كونجرس FIFA
اشتراطات يجب توفرها في الملف السعودي
- توفر من 14 - 20 ملعبا لاستضافة الحدث
- 80 ألف مقعد سعة ملعبي الافتتاح والنهائي
- 60 ألف متفرج السعة الجماهيرية لملعبي نصف النهائي
- 40 ألف مقعد سعة بقية الملاعب الأخرى المخصصة للاستضافة
- 48 مقراً للتدريبات ومثلها لإقامة الفرق مع توفر 72 مقترحا لكل منهما
مهام يتوجب إنجازها
- تجهيز الملاعب المستضيفة على مرحلتين قبل 2027 وبعدها
- تطوير ملاعب الأندية التي تستقبل تدريبات المنتخابات والحكام
- استحداث ملاعب جديدة في المدن المحتمل استضافتها للمونديال
- تطوير البنية التحتية للملاعب الحالية وفق معايير FIFA
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