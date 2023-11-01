Thursday, 02 November 2023 07:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شباب اليهود الأمريكيين أقل عاطفة لإسرائيل

11/1/2023 11:12:39 PM
(MENAFN- Al Watan) يختلف شعور الارتباط بإسرائيل بين اليهود الأمريكيين، ففي حين أن الشعور بالارتباط بإسرائيل أمر شائع بين الأمريكيين اليهود، إلا أن فئة الشباب من اليهود يشعرون بعاطفة أقل ارتباطا بإسرائيل.
وفي استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث قال 82 % من البالغين اليهود في الولايات المتحدة إن الاهتمام بإسرائيل هو جزء أساسي أو مهم مما يعنيه كونهم يهود بالنسبة لهم، وقال ما يقرب من ستة من كل عشرة إن لديهم الكثير أو بعض القواسم المشتركة مع اليهود في إسرائيل (60 %)، وإنهم مرتبطون عاطفيًا جدًا أو إلى حد ما بإسرائيل (58 %)، وأنهم يتابعون الأخبار عن إسرائيل عن كثب أو إلى حد ما (57 %).
وقال ثلثا اليهود الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق إنهم يشعرون بارتباط عاطفي بإسرائيل، مقارنة بـ 48 % من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عاما.
و زار العديد من الأمريكيين اليهود إسرائيل أيضًا: قال 45 % إنهم زاروا هناك في وقت ما، بما في ذلك 26 % قالوا إنهم زاروها عدة مرات أو عاشوا هناك. وأولئك الذين زاروا إسرائيل هم أكثر عرضة للارتباط العاطفي بها من أولئك الذين لم يشعروا بها.
اليهود في الولايات
يمثل الأمريكيون اليهود ما يقدر بنحو 2.4 % من إجمالي السكان البالغين في الولايات المتحدة
الأمريكيون اليهود الجمهوريون يشعرون بالارتباط العاطفي بإسرائيل أكثر من الديمقراطيين بنسبة (72 % مقابل 52 %).
ثلثا اليهود الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق يشعرون بارتباط عاطفي بإسرائيل، مقارنة بـ 48 % من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عاما. وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 19 نوفمبر 2019 إلى 3 يونيو 2020، بين 4718 بالغًا يهوديًا في الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء المشاركين، تم تحديد 3836 شخصًا على أنهم يهود حسب الدين و882 آخرين كانوا يهودًا بلا دين. وتضم المجموعة الأخيرة أمريكيين وصفوا أنفسهم دينيًا بأنهم ملحدين أو لا أدريين أو ((لا شيء على وجه الخصوص))، ولكن لديهم أحد الوالدين اليهود أو نشأوا على اليهودية، والذين يعتبرون أنفسهم يهودًا بأي شكل من الأشكال، مثل العرق أو الثقافة. بشكل عام، كان الأمريكيون اليهود يمثلون ما يقدر بنحو 2.4 % من إجمالي السكان البالغين في الولايات المتحدة في وقت إجراء الدراسة، وكان ما يقرب من ثلاثة أرباع الأمريكيين اليهود (73 %) يهودًا متدينين، في حين أن حوالي ربعهم (27 %) لا يدينون بأي دين.
وكانت هناك أيضًا اختلافات حسب فرع اليهودية والعمر والانتماء الحزبي السياسي وعوامل أخرى.
فعلى سبيل المثال فإن الأميركيين اليهود الذين يعتبرون أنفسهم جمهوريين أو يميلون إلى الحزب الجمهوري أكثر احتمالا بكثير من الديمقراطيين. والمؤيدون للديمقراطيين (72 % مقابل 52 %) يشعرون بالارتباط العاطفي بإسرائيل.

MENAFN01112023000089011017ID1107355632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث