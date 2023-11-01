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احتجاجات في جامعات أمريكا وأوروبا ضد العدوان الصهيوني

11/1/2023 11:12:39 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت الحكومة التي تديرها حركة حماس أن الغارات الجوية الإسرائيلية قصفت مباني سكنية في مخيم للاجئين بالقرب من مدينة غزة لليوم الثاني على التوالي، مما تسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى. على صعيد متصل، دخل العشرات من حاملي جوازات السفر الأجنبية معبر رفح من غزة إلى مصر. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُسمح فيها لحاملي جوازات السفر الأجنبية بمغادرة المنطقة المحاصرة منذ بدء الحرب بين العدوان الإسرائيلي وحماس قبل أكثر من ثلاثة أسابيع. بينما بدأت خدمات الاتصالات والإنترنت تعود تدريجيا بعد الانقطاع الكبير الثاني خلال خمسة أيام، بحسب شركة بالتل، المزود الرئيسي للخدمة. وحذرت وكالات الإغاثة الإنسانية من أن انقطاع التيار الكهربائي هذا يعطل عملها بشدة في ظل الوضع السيئ بالفعل في غزة.
مخيم الاجئين
وقالت الحكومة التي تديرها حركة حماس في غزة إن الغارات الجوية الإسرائيلية قصفت مجمعات سكنية في مخيم للاجئين بالقرب من مدينة غزة لليوم الثاني على التوالي، مما تسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى. ولم يعرف على الفور عدد ضحايا غارات الأربعاء. وبثت إحدى القنوات الإخبارية مقاطع فيديو للدمار وعدد من الجرحى، من بينهم أطفال يتم نقلهم إلى مستشفى قريب. بينما قال رئيس الوزراء اللبناني المؤقت نجيب ميقاتي إن الوقت هو الجوهر في منع الحرب بين حماس وإسرائيل من ((الخروج عن السيطرة))، والتأثير على لبنان والمنطقة ككل. ويسعى ميقاتي مع الحكومات الدولية لإبعاد لبنان عن الحرب، حيث اشتبك مسلحون من حزب الله والقوات الإسرائيلية على طول الحدود المتوترة بين لبنان وإسرائيل منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر. واقتصرت في معظمها على المناطق الواقعة على طول الحدود. وأدان الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان وقطاع غزة الفلسطيني المحاصر. وأكد ميقاتي قبل اجتماع حكومي: ((وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية خمسة أيام أمر ضروري، حيث يمكن أن تكون هناك محادثات دولية نشطة، لتأمين تبادل الأسرى والتوصل إلى هدنة دائمة من أجل التوصل إلى اتفاق حول شروط السلام الإقليمي)).
التعليقات المعادية
وأثارت احتجاجات في الجامعات بالولايات المتحدة وأوروبا ضد العدوان الإسرائيلي مخاوف رؤساء الجامعات الإسرائيلية الذين بعثوا رسائل إلى زملائهم في جميع أنحاء العالم يعبرون فيها عن قلقهم العميق إزاء الخطاب المعادي لإسرائيل، وانتقدوا ما اعتبروه عدم استجابة بعض القيادات الأكاديمية. وقد اشتعلت التوترات في الجامعات بالولايات المتحدة وأوروبا منذ هجوم حماس. كما أعرب بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن دعمهم الجماعة المسلحة وهجومها. وفي جامعة هارفارد، قال ائتلاف يضم أكثر من 30 مجموعة طلابية إن إسرائيل ((مسؤولة بالكامل)) عن هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص. وفي جامعة كورنيل، تم إرسال الشرطة لحراسة مركز الحياة اليهودية
بسبب منشورات الترهيب.
34 صحفيًا قتلوا
من جهة اخرى، قالت منظمة ((مراسلون بلا حدود)) إن 34 صحفيا قتلوا في الحرب بين إسرائيل ومسلحي حماس. ودعت هيئة الرقابة الإعلامية، في بيان لها، المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في عمليات القتل.وأوضح كريستوف ديلوار، رئيس المجموعة: ((حجم الجرائم الدولية التي تستهدف الصحفيين وخطورتها وطبيعتها المتكررة، ولا سيما في غزة، يستدعي إجراء تحقيق ذا أولوية من قِبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية)). وأضاف أن المجموعة قدمت شكوى إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ثمانية صحفيين فلسطينيين قالت إنهم قتلوا في القصف الإسرائيلي للمناطق المدنية في غزة، وصحفي إسرائيلي قُتل خلال هجوم حماس الدامي في 7 أكتوبر بجنوب إسرائيل، الذي أشعل فتيل الحرب. وبيّن أن الشكوى تشير إلى ((التدمير المتعمد أو الكلي أو الجزئي لمباني أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة منذ بدء الحرب)). وتعد هذه هي الشكوى الثالثة من نوعها التي تقدمها المجموعة منذ 2018 بزعم ارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين الفلسطينيين في غزة.
استعادة الاتصالات
وعادت الاتصالات تدريجيا إلى أجزاء من قطاع غزة، بعد ساعات من تعرض القطاع المحاصر للانقطاع الرئيسي الثاني خلال خمسة أيام، وفقا لشركة بالتل، المزود الرئيسي للخدمة.
وقالت بالتل في إعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن خدمات الخطوط الثابتة والمحمولة والإنترنت بدأت تعود في مناطق مختلفة في أنحاء غزة.
وأكد صحفيو وكالة ((أسوشيتد برس)) في غزة عملية الترميم.
الشهداء الفلسطينيون في العدوان الإسرائيلي
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ26 على التوالي إلى 8796 شهيدا.
هذا بالإضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في القطاع التي استهدفها القصف الإسرائيلي.
أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن من بين الشهداء 3648 طفلا وإصابة 22219، معظمهم من الأطفال والنساء.
16 مستشفى في القطاع خرجت عن الخدمة نتيجة نفاد الوقود المشغل لمولداتها الكهربائية.
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من كارثة صحية بعد توقف عدة أقسام علاجية عن العمل.

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