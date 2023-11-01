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كوريا الشمالية شحنت أكثر من مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا

11/1/2023 11:12:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أدانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تزويد كوريا الشمالية المزعوم روسيا بالذخائر، حيث تعتقد وكالة التجسس العليا في كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا منذ أغسطس للمساعدة في تأجيج الحرب على أوكرانيا، وفقا للنائب يو سانغ بوم الذي حضر جلسة إحاطة مغلقة مع مسؤولي المخابرات.
و يعتقد جهاز المخابرات الوطنية الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية شحنت أكثر من مليون قذيفة مدفعية إلى روسيا عبر السفن ووسائل النقل الأخرى منذ أوائل أغسطس للمساعدة في تعزيز القدرات القتالية الروسية في أوكرانيا . وقال يو إن هذه القذائف ستوفر ما يكفي من الإمدادات للروس لمدة شهرين تقريبًا.
مصانع الذخيرة
وقال يو إن الوكالة تعتقد أن كوريا الشمالية تعمل على تشغيل مصانع الذخيرة بكامل طاقتها لتلبية متطلبات الذخيرة الروسية، وتقوم أيضًا بتعبئة السكان لزيادة الإنتاج. وهناك أيضًا دلائل على أن كوريا الشمالية أرسلت خبراء أسلحة إلى روسيا في أكتوبر لتقديم المشورة للمسؤولين الروس حول كيفية استخدام الأسلحة الكورية الشمالية المصدرة.
ولم يستجب مسؤولو NIS على الفور لطلب تأكيد رواية يو عن الاجتماع. ولدى الوكالة سجل مختلط في متابعة التطورات في كوريا الشمالية، الأمر الذي أصبح صعبا بسبب سيطرة بيونغ يانغ الصارمة على المعلومات.
وهناك مخاوف في كوريا الجنوبية من احتمال حصول كوريا الشمالية على تكنولوجيات روسية حساسة من شأنها أن تعزز التهديد الذي يشكله برنامج كيم للأسلحة النووية والصواريخ . لكن يو قال إن الاستخبارات الوطنية تعتقد أنه من المرجح أن تقتصر المساعدة الروسية على القدرات التقليدية، وربما تشمل الجهود المبذولة لتحسين أساطيل الطائرات المقاتلة القديمة في كوريا الشمالية.
مساعدة تكنولوجية
ومن المحتمل أيضًا أن تتلقى كوريا الشمالية مساعدة تكنولوجية روسية في الوقت الذي تمضي فيه قدمًا في خططها لإطلاق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري، حسبما نقلت يوو عن وكالة الاستخبارات الوطنية. وبعد فشل عمليات الإطلاق المتتالية في الأشهر الأخيرة، فشلت كوريا الشمالية في تنفيذ تعهدها بمحاولة إطلاق ثالث في أكتوبر. وقال يو إن وكالة الاستخبارات الوطنية تعتقد أن كوريا الشمالية في المرحلة النهائية من الاستعدادات لعملية الإطلاق الثالثة، والتي من المرجح أن تكون ناجحة.
وقد وصف كيم مرارا وتكرارا قدرات الاستطلاع الفضائية بأنها حاسمة لمراقبة الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتعزيز التهديد الذي تشكله صواريخه ذات القدرة النووية. ويقول الخبراء إن قرار مقابلة بوتين في قاعدة فوستوشني الفضائية ، وهي منشأة رئيسية لإطلاق الأقمار الصناعية في الشرق الأقصى الروسي، يشير إلى رغبة كيم في الحصول على مساعدة تكنولوجية روسية بشأن أقمار التجسس الصناعية.
وتحظر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إطلاق كوريا الشمالية للأقمار الصناعية لأنها تعتبرها غطاء لاختبار تكنولوجيات الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. تعزيز الشراكة
وتعمل كوريا الشمالية وروسيا بنشاط على تعزيز رؤية شراكتهما في مواجهة المواجهات المنفصلة والمتعمقة مع الولايات المتحدة.
وقد أثارت دبلوماسيتهم - التي أبرزتها القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وبوتين في سبتمبر - مخاوف بشأن ترتيب الأسلحة الذي تزود كوريا الشمالية بموجبه روسيا بالذخائر التي تشتد الحاجة إليها مقابل التقنيات الروسية المتقدمة التي من شأنها تعزيز جيش كيم المسلح نوويا.
ونفت كل من بيونغ يانغ وموسكو مزاعم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأن الشمال ينقل إمدادات الأسلحة إلى روسيا.
أصدرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بيانًا مشتركًا في 26 أكتوبر أدان بشدة ما وصفوه بتزويد كوريا الشمالية بالذخائر والمعدات العسكرية لروسيا، قائلين إن شحنات الأسلحة هذه تزيد بشكل كبير من الخسائر البشرية الناجمة عن العدوان الروسي في أوكرانيا.
وجاء البيان الصادر عن كبار الدبلوماسيين في الدول بعد أيام من نفي وزير الخارجية سيرغي لافروف مزاعم الولايات المتحدة بأن بلاده تلقت ذخائر من كوريا الشمالية أثناء عودته من رحلة استغرقت يومين إلى بيونغ يانغ .
وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن كوريا الشمالية سلمت أكثر من ألف حاوية من المعدات العسكرية والذخائر إلى روسيا. ونشر البيت الأبيض صورا قال إنها أظهرت تحميل الحاويات على سفينة ترفع العلم الروسي قبل نقلها بالقطار إلى جنوب غرب روسيا.
كوريا الشمالية وروسيا:
تعملان بنشاط على تعزيز رؤية شراكتهما في مواجهة المواجهات المنفصلة والمتعمقة مع الولايات المتحدة.
أثارا مخاوف بشأن ترتيب الأسلحة الذي تزود كوريا الشمالية بموجبه روسيا بالذخائر التي تشتد الحاجة إليها مقابل التقنيات الروسية المتقدمة
نفت كل من بيونج يانج وموسكو مزاعم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأن الشمال ينقل إمدادات الأسلحة إلى روسيا

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