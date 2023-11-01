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العدالة الجنائية والعنف والرعاية تتصدر شكاوى حقوق الإنسان

11/1/2023 11:12:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدرت العدالة الجنائية، وإثبات الهوية، الرعاية الاجتماعية، والحماية من العنف، النسبة الأعلى من إجمالي الشكاوى الواردة إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الربع الثالث من العام الجاري، وقد بلغت 2056 شكوى وتوزعت على 14 بنداً.
العمل والتعليم
احتلت العدالة الجنائية النسبة الأعلى من مجمل الشكاوى الواردة بواقع 1409 شكاوى، يلي ذلك ملف الهوية بـ 111 شكوى، والرعاية الاجتماعية بـ 59 شكوى، والحماية من العنف الأسري بواقع 145 شكوى، في حين توزعت باقي الشكاوى على العمل والتعليم والصحة والحماية من الاتجار ومواضيع الزواج وتكوين الأسرة والتملك والبيئة والمساواة.
توزيع الشكاوى جغرافياً
منذ بداية العام الجاري، سجلت 5 مناطق النسبة الأعلى من مجمل الشكاوى الواردة إلى الهيئة، حيث احتلت منطقة الرياض النسبة الأعلى بواقع 2494 شكوى، ثم مكة المكرمة بواقع 1841 شكوى، تليها المنطقة الشرقية بـ 1105 شكاوى، ثم عسير بـ 528 شكوى، وأخيراً المدينة المنورة بـ 374 شكوى.
التعامل مع الشكاوى
تباشر الهيئة فور تلقيها الشكوى عددا من الإجراءات من أبرزها التحقق من صحة الوقائع التي تضمنتها الشكوى وتوافر الشروط اللازمة لها والبيانات، يجري بعد ذلك إحالتها إلى الباحث المختص الذي غالباً ما يكون مختصا في القانون أو الأنظمة لدارستها وتأمل وقائعها وتقييم المعلومات التي وردت فيها، ثم اتخاذ الإجراء النظامي الملائم للشكوى وظروفها، وصولاً إلى أن تبلغ الشاكي بنتيجة الشكوى عبر وسائل الاتصال أو من خلال قائمة طلباتي في موقع الهيئة.
شروط الشكاوى
يتعين لقبول نظر الشكاوى والبت فيها جملة من الاشتراطات، من أبرزها تقديم الشكوى عبر القنوات الرسمية، وأن يكون موضوع الشكوى أو البالغ الماثل؟؟؟؟ يدخل في الإطار العام لحقوق الإنسان، وألا يكون قد مضى على وقع الانتهاك أكثر من 12 شهراً، أو أن يكون مستمراً لحين الشكوى، وألا تكون الشكوى قائمة أو سبق حفظها، وألا يكون موضوع الشكوى قد حسم من قبل السلطة القضائية، مع إرفاق الوثائق والمستندات التي تؤيد ما جاء في الشكوى.
الشكاوى حسب التصنيف
العدالة الجنائية 1409
الهوية 111
العمل 42
التعليم 57
الصحة 42
الرعاية الاجتماعية 59
الحماية من العنف 145
الحماية من الاتجار 10
الزواج والأسرة 8
اللجوء للقضاء 59
التملك 4
البيئة 2
المساواة 1
أخرى 107

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