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%83 من العائلات السعودية لديهم مسن

11/1/2023 11:12:38 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أكد متخصصون في حقوق كبار السن ورعايتهم، أن البيانات الإحصائية، تشير إلى أن 83 % من العائلات في السعودية لديهم شخص كبير في السن، دعوا إلى دعم تأسيس الأندية الاجتماعية، وذلك بتخصيص ومنح أراضٍ للقطاع غير الربحي على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، ودعم بطاقة امتياز لتقديم التسهيلات لكبار السن، إضافة إلى منحهم الفرص للمشاركة الفاعلة في الأعمال التطوعية والاستفادة منهم كخبراء ومستشارين وتعزيز دورهم في دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال خبراتهم المتراكمة في مختلف التخصصات والمجالات.
على غرار نطاقات
طالبوا، بتفعيل مراكز الأحياء في كافة مدن المملكة، لتقديم البرامج المختلفة، التي يستفيد منها كبار السن، كالتدريب على الحاسبات الآلية، والتوعية الصحية، وممارسة بعض الأنشطة، وتفعيل دور الجامعات في تقديم الخدمات لكبار السن في جميع التخصصات، علاوة على استثمار كبار السن في البرامج التدريبية كمدربين، إضافة إلى تدريبهم على استخدام منصات الخدمات الإلكترونية ((الحكومية))، والتدريب على التقنيات المختلفة، بجانب إطلاق برنامج لتشجيع القطاع الخاص في توظيف كبار السن، والتعامل معه على غرار نسبة التوظيف في نطاقات لتوطين الوظائف، من خلال العمل عن بعد أو العمل المرن، أو الاستشارات أو المشاركة بالخبرة والتجارب.
العمالة الأجنبية
شددوا على ضرورة تنفيذ برامج تدريبية للعمالة ((الأجنبية))، التي يتم استقدامها لرعاية كبار السن، ويتولى طلاب وطالبات كليات العلوم الطبية والتمريض تقديم تلك البرامج وذلك بشكل تطوعي، إذ إن الكثير من هؤلاء العمالة، لا يمتلكون الخبرة الكافية في التعامل مع كبار السن، وتدريب كبار السن على التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ((الإلكتروني)) في أجهزة الهواتف الحديثة، وفي ذلك تخفيف وطأة الوحدة عند كبار السن، وتساعده في تعلم أمور جديدة، وقراءة الكتب، والاطلاع على الأخبار اليومية والبرامج الوثائقية.
تحسين جودة الحياة
أكد مستشار التطوير في القطاع غير الربحي، عبدالله السلطان، ضرورة تعزيز النظرة الإيجابية تجاه كبار السن، وأن الاهتمام بهم سمة من سمات المجتمعات الحديثة، وهم أصل الثقافة والقيم الاجتماعية للمجتمعات المحلية، وخبرات متنوعة يمتلكونها تراكمت لديهم، لا يمكن كتابة تاريخ أي مجتمع إلا من خلالهم، مستعرضًا حزمة من دور المملكة في الاهتمام بكبار السن، وهي: نظام حقوق كبير السن ورعايته، واللائحة التنفيذية لنظام حقوق كبير السن ورعايته، وتعزيز قيمة الاحترام والتقدير، والرعاية الصحية المتقدمة، والدعم الاجتماعي، وفرص العمل، وتحسين جودة حياة كبار السن.

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