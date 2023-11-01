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الصومال وصندوق النقد الدولي يتوصلان إلى اتفاق جديد بشأن الدعم والإصلاح المالي

11/1/2023 11:12:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت دولة الصومال التوصل مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن خطة جديدة حول تعزيز النظام المالي وإعادة البناء الاقتصادي في البلاد، والذي سيستمر لمدة 36 شهرا، حيث سيتم تنفيذه بعد الإعفاء من الديون الخارجية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن برنامج التسهيل الائتمان الممد الجديد يهدف وفقا لما أعلنه صندوق النقد الدولي، إلى توجيه السياسات الاقتصادية بعد برنامج تخفيف الديون، لمواصلة تعزيز المؤسسات المالية وتنمية الشركات الصغيرة ونمو الاقتصاد بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية والرؤية طويلة المدى، مشيرا إلى أن الدعم المستمر من الشركاء الدوليين أمر ضروري.

بدوره، أكد وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي، أن هذا الاتفاق التاريخي سيسهل استمرار أنشطة إعادة التأهيل المالي بعد انتهاء اعفاء الديون، حيث تتعامل الصومال وجها لوجه مع المؤسسات المالية الدولية بعد أكثر من 30 عاما.

وبذلت الحكومة الصومالية جهودا في السنوات الماضيية لتنفيذ الإصلاحات المالية و تعزيز المؤسسات المالية والسياسات الاقتصادية ، مما يمهد الطريق أمام الصومال لتحقيق استكمال عملية الإعفاء من الديون في ديسمبر 2023.


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