وزيرة المالية التونسية: تسديد 81% من إجمالي خدمة الدين الخارجي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سددت تونس مع نهاية أكتوبر المنصرم 81% من إجمالي خدمة الدين الخارجي، حيث نجحت في تسديد اقساط القروض الخارجية، التي حلّ أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج الى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الممولة
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، خلال حضورها جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لـ2023، إنه تم تسديد مبلغ 500 مليون يورو من أصل الديْن و33 مليون يورو من فوائد ديْن، أي ما يعادل قرابة 1900 مليون دينار من قرض سابق وفق قولها.
ونوهت بأن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي قد تراجع بعد السداد ، ليبلغ 25 مليار دينار بعد ان كان عند مستوى 26.7 مليار دينار.
أ ش أ
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