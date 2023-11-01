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وزيرة المالية التونسية: تسديد 81% من إجمالي خدمة الدين الخارجي

11/1/2023 11:12:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سددت تونس مع نهاية أكتوبر المنصرم 81% من إجمالي خدمة الدين الخارجي، حيث نجحت في تسديد اقساط القروض الخارجية، التي حلّ أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج الى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الممولة

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، خلال حضورها جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لـ2023، إنه تم تسديد مبلغ 500 مليون يورو من أصل الديْن و33 مليون يورو من فوائد ديْن، أي ما يعادل قرابة 1900 مليون دينار من قرض سابق وفق قولها.

ونوهت بأن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي قد تراجع بعد السداد ، ليبلغ 25 مليار دينار بعد ان كان عند مستوى 26.7 مليار دينار.


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