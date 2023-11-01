الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة
التاريخ
11/1/2023 11:12:30 PM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة الاقتصاد الأمريكي، لكنه أشار أيضا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.
رويترز
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