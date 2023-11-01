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الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة

11/1/2023 11:12:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، إلا أنه ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة الاقتصاد الأمريكي، لكنه أشار أيضا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.


رويترز

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