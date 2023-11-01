لماذا أبقى الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير ؟

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كما كان متوقعا على نطاق واسع ، أبقى الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع مساء اليوم سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية في نطاق مستهدف بين 5.25% -5.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه منذ يوليو.
وهذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي اختارت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عقده، بعد سلسلة من 11 رفعًا لأسعار الفائدة، بما في ذلك أربعة في عام 2023.
اشار بيان ما بعد الاجتماع إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرى أن الاقتصاد صامد قوي على الرغم من رفع أسعار الفائدة، وهو موقف في حد ذاته قد يدفع صناع السياسة إلى اتخاذ موقف تشديد طويل الأمد.
واضاف أن“النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث”،، وفق ما نقلت سي إن بي سي.
واضاف البيان أن مكاسب التوظيف“اعتدلت منذ وقت سابق من العام ولكنها تظل قوية”.
وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.9% في هذا الربع، وهو أقوى حتى من التوقعات المرتفعة. بلغ إجمالي نمو الرواتب غير الزراعية 336.000 في سبتمبر ، وهو ما يتجاوز توقعات وول ستريت.
لكن البيان أشار إلى تشديد الظروف المالية والائتمانية.
وقال البيان:“ستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية”.
ويأتي قرار الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم من وتيرته السريعة لعام 2022 وسوق العمل الذي كان مرنًا بشكل كبير على الرغم من ارتفاعات أسعار الفائدة.
وتهدف الزيادات إلى تخفيف النمو الاقتصادي وإعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. كانت هناك 1.5 وظيفة متاحة لكل عامل متاح في سبتمبر، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة في وقت سابق من يوم الأربعاء.
ويبلغ معدل التضخم الأساسي حاليا 3.7% على أساس سنوي، وفقا لأحدث قراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي كمؤشر للأسعار.
في وقت سابق حذر بنك جي بي مورجان من أن خفض الفدرالي للفائدة سيكون بمثابة نبأ سيء للأسهم الأميركية.
وقال كبير استراتيجي الأسهم لدى المصرف الأمريكي هيوج جيمبر إن الأسهم ارتفعت على مدار مناسبات عديدة خلال العامين الماضيين وذلك عند إدلاء أي من مسؤولي الفيدرالي بتصريحات حول تيسير السياسة النقدية وسط آمال بخفض الفائدة في ظل تراجع التضخم.
الفيدرالي الأمريكي
أ ش أ
MENAFN01112023000202011048ID1107355623
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.