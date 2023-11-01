لماذا أبقى الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير ؟

MENAFN - Al-Borsa News) كما كان متوقعا على نطاق واسع ، أبقى الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع مساء اليوم سعر الفائدة الرئيسي على الأموال الفيدرالية في نطاق مستهدف بين 5.25% -5.5%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه منذ يوليو.

وهذا هو الاجتماع الثاني على التوالي الذي اختارت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عقده، بعد سلسلة من 11 رفعًا لأسعار الفائدة، بما في ذلك أربعة في عام 2023.

اشار بيان ما بعد الاجتماع إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يرى أن الاقتصاد صامد قوي على الرغم من رفع أسعار الفائدة، وهو موقف في حد ذاته قد يدفع صناع السياسة إلى اتخاذ موقف تشديد طويل الأمد.

واضاف أن“النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث”،، وفق ما نقلت سي إن بي سي.

واضاف البيان أن مكاسب التوظيف“اعتدلت منذ وقت سابق من العام ولكنها تظل قوية”.

وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.9% في هذا الربع، وهو أقوى حتى من التوقعات المرتفعة. بلغ إجمالي نمو الرواتب غير الزراعية 336.000 في سبتمبر ، وهو ما يتجاوز توقعات وول ستريت.

لكن البيان أشار إلى تشديد الظروف المالية والائتمانية.

وقال البيان:“ستواصل اللجنة تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية”.

ويأتي قرار الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم من وتيرته السريعة لعام 2022 وسوق العمل الذي كان مرنًا بشكل كبير على الرغم من ارتفاعات أسعار الفائدة.

وتهدف الزيادات إلى تخفيف النمو الاقتصادي وإعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل. كانت هناك 1.5 وظيفة متاحة لكل عامل متاح في سبتمبر، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة في وقت سابق من يوم الأربعاء.

ويبلغ معدل التضخم الأساسي حاليا 3.7% على أساس سنوي، وفقا لأحدث قراءة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي كمؤشر للأسعار.

في وقت سابق حذر بنك جي بي مورجان من أن خفض الفدرالي للفائدة سيكون بمثابة نبأ سيء للأسهم الأميركية.

وقال كبير استراتيجي الأسهم لدى المصرف الأمريكي هيوج جيمبر إن الأسهم ارتفعت على مدار مناسبات عديدة خلال العامين الماضيين وذلك عند إدلاء أي من مسؤولي الفيدرالي بتصريحات حول تيسير السياسة النقدية وسط آمال بخفض الفائدة في ظل تراجع التضخم.

الفيدرالي الأمريكي

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