ماذا تعنى الحرب العالمية الثالثة بالنسبة للمستثمرين؟

هل يمكن لأسواق المال أن تقلل مرة أخرى من تقدير مخاطر نشوب صراع عالمى؟.

فى هذا السيناريو المرعب، بدأت مخاوف الانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة مع احتشاد القوات الروسية على الحدود الأوكرانية، والمعركة التى تخوضها إسرائيل اليوم ضد حركة“حماس” تنطوى على احتمالات مخيفة للامتداد عبر حدودها، كما تعرضت القواعد الأمريكية فى العراق وسوريا لإطلاق نار، ربما من وكلاء إيران.

وإذا قررت الصين، أن الوقت قد حان للاستفادة من قوة عظمى مشتتة وغزو تايوان، فقد ينتهى الأمر بأمريكا بسهولة إلى الانجرار إلى ثلاثة حروب فى وقت واحد، فيما يخاطر بقية العالم بتشابك تلك الحروب وتحولها إلى شيء أكثر تدميرًا.

هذا السيناريو من شأنه بالطبع أن يضع الأضرار المالية فى مرتبة متأخرة على قائمة الفظائع، لكن جزءًا من مهمة المستثمر تكمن فى ضرورة التفكير وتحديد ما يعنيه ذلك بالنسبة لمحفظته الاستثمارية، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

حتى الآن، لم تتسبب احتمالية نشوب حرب عالمية إلا فى هز الأسواق العالمية، صحيح أن الخوف كان يسيطر عليهم منذ بعض الوقت أكثر من الجشع، وواجهت أسعار السندات اضطرابًا، حتى بالنسبة لسندات الخزانة الأمريكية التى يفترض أنها“خالية من المخاطر”، وكانت العائدات فى ارتفاع خلال فترات طويلة هذا العام، لكن مؤشرات الأسهم فى أمريكا والصين وأوروبا انخفضت لثلاثة أشهر متتالية.

ومع ذلك، يمكن تفسير هذه التقلبات وفقًا لعوامل زمن السلم، بما فى ذلك الاقتراض الحكومى الضخم، وتوقعات أسعار الفائدة، والمساهمين الذين كانوا متفائلين فى السابق.

باختصار، لا يبدو الأمر مثل الذعر الذى قد تتوقعه إذا كانت احتمالات نشوب حربًا عالمية تتزايد، لكن هناك استنتاج أكثر وضوحًا يشير إلى أن مثل هذه الاحتمالات قريبة من الصفر.

والأمر الأكثر قتامة هنا هو أن المستثمرين اليوم، مثلهم فى ذلك كمثل مستثمرى عام 1914، قد يصابون بالصدمة قريباً.

يشير التاريخ إلى احتمال ثالث، وهو أنه حتى لو توقع المستثمرون حرباً كبرى، فلن يتمكنوا من فعل الكثير لتحقيق الربح منها بشكل يمكن الاعتماد عليه.

أسهل طريقة لفهم ذلك هى تخيل نفسك فى عام 1914، وتعلم أن الحرب العالمية الأولى كانت على وشك الاندلاع، بالتالى ستحتاج إلى وضع رهاناتك سريعًا، خاصة أن البورصات الرئيسية فى لندن ونيويورك وأوروبا ستغلق فى غضون أسابيع، وستبقى على هذا الحال لعدة أشهر.

هل ستكون قادرًا على تخمين المدة، وفى أى اتجاه كان من الممكن أن تتجه الحرب بحلول ذلك الوقت؟.

إذا حكمت بحكمة على الأسهم الأمريكية بأنها رهان جيد، فهل كنت ستتمكن من تداول أموالك مع وسيط يتجنب الإفلاس وسط أزمة سيولة؟.

وربما قررت، مرة أخرى بحكمة، تقليص حجم الديون الحكومية التى ستجهدها الحرب قريباً.

هل كنت لتخمن أن السندات الروسية، التى ستشهد ثورة شيوعية وتخلفاً عن السداد، هى التى سيتم التخلص منها بالكامل؟.

بعبارة أخرى، تنطوى الحرب على مستوى من عدم اليقين الجذرى يتجاوز بكثير المخاطر القابلة للحساب التى اعتاد عليها أغلب المستثمرين، وهذا يعنى أنه حتى الحروب العالمية السابقة لا تقدم سوى دروس محدودة للحروب اللاحقة، خاصة أنك لن تجد أى حربين متشابهتين.

تظهر دراسة أجراها المؤرخ نيال فيرجسون أن قواعد اللعبة الأمثل لعام 1914 – والتى تتعلق بشراء السلع والأسهم الأمريكية وبيع السندات والأسهم والعملات الأوروبية – لم تكن ذات فائدة تذكر فى أواخر الثلاثينيات.

وحاول المستثمرون فى ذلك العقد التعلم من التاريخ، وعندما توقعوا حرب عالمية أخرى، باعوا الأسهم والعملات الأوروبية، لكن هذه الحرب المختلفة كانت لها استثمارات رابحة مختلفة، فقد تفوقت الأسهم البريطانية على الأسهم الأمريكية، وكذلك فعلت سندات الحكومة البريطانية.

أصبح هناك اليوم مصدر أكبر وأفظع من عدم اليقين، لأن العديد من القوى المتحاربة المحتملة تمتلك أسلحة نووية، لكن هذا لا يؤثر على الصعيد المالى بشكل يُذكر، لأن أداء محفظتك المالية لن يأتى على الأرجح فى مرتبة عالية بين أولوياتك إذا اندلع حريق نووى.

ما هى نتيجة كل ذلك؟

أصبح ضباب الحرب أكثر كثافة بالنسبة للمستثمرين، وإذا حدث الأسوأ، فربما يتعجب المؤرخون من اللامبالاة التى ستظهر على المستثمرين اليوم، فهم لن يتمكنوا من ذلك إلا فى حال انقشاع الضباب من أمام أعينهم.