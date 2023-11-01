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بعد شهر من تداولها.. أذون وسندات الخزانة تسيطران على تعاملات البورصة

11/1/2023 11:12:30 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ((يونس)): التداول عبر شركات الوساطة يكسر الحاجز النفسى للتعامل على أدوات الدين

سيطرت تعاملات أذون وسندات الخزانة على حركة التداول فى البورصة بعد نحو شهر من بدء تداولهما.

واستحوذت السندات والأذون على النسبة الأكبر من تداولات البورصة المصرية، منذ بداية التداول عليهما يوم 24 سبتمبر الماضى، بواقع %65.6 فى سبتمبر الماضى، و%91.9 فى أكتوبر الماضى، مقارنة بـ%19.1 خلال أغسطس الماضى.

وقال محللون وخبراء أسواق المال، إنَّ تنوع المنتجات المالية بالسوق المصرى أمر إيجابى، ويدعم نمو السوق المصرى، وزيادة جاذبيته للفئات المختلفة من المستثمرين، كما أن استحواذ السندات وأذون الخزانة، على أكبر نسبة من قيمة التداولات داخل المقصورة مقارنة بالأسهم، يعد أمراً طبيعياً فى الأسواق؛ نظراً إلى طبيعة المخاطر التى تمثلها الأخيرة.

قال محمد يونس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إنَّ التداول على أذون الخزانة عبر شركات الوساطة كان عاملاً رئيسياً فى كسر الحاجز النفسى أمام المتعاملين الأفراد المحليين الراغبين فى التعامل على أدوات الدخل الثابت.

أضاف أن المحافظ الاستثمارية فى الأسواق العالمية يكون أكبر حصة بها دائماً فى الأذون والسندات؛ نظراً إلى انخفاض مخاطر الاستثمار بها مقارنة بالأسهم، كما لفت إلى ضرورة زيادة التوعية بكيفية التداول على أذون الخزانة وأدوات الدخل الثابت بشكل عام من خلال مؤسسات السوق.

ذكر أن الربط مع مؤسسة يورو كلير إيجابى، وسيسهم فى زيادة فرص تعرف المستثمرين الأجانب على الفرص الاستثمارية الموجودة فى السوق المصرى، كما يجعل هناك إمكانية لضخ سيولة بعملات أجنبية للاقتصاد المصرى.

((نجلة)): تداول أذون الخزانة يضمن بناء منحنى عائد على أسس سليمة

كانت الحكومة أسست الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزى، منذ 3 سنوات، لتكون منوطة بإدارة عمليات الإيداع والتسوية لجميع أدوات الدين الحكومية، وفقاً للمعايير الدولية، وبحسب مصادر لا تزال الحكومة تخوض مفاوضات لربط تعاملاتها المصرية بمنصة يورو كلير الأوروبية.

يبلغ عدد الأذون المقيدة فى البورصة المصرية 26 إذناً، وبلغ إجمالى قيمة التعاملات على الأذون فى البورصة فى آخر جلسات شهر أكتوبر الماضى، نحو 52.02 مليار جنيه.

وقالت راندا حامد، عضو مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، إنَّ التداول على أذون الخزانة من شأنه أن يجذب العديد من المستثمرين المصريين؛ حيث تحمل فرصاً واعدة لمستقبل السوق المصرى، فى ظل زيادة دور مصر فى تجارة الفائدة.

وتابعت أن تداول أذون الخزانة يعد وعاءً جديداً أمام المستثمرين الأفراد، يوفر لهم القدرة على الاستثمار بشفافية؛ حيث تتواجد الأسعار بشكل محدد على شاشات التداول، موضحةً أن أذون الخزانة ليست بالشىء الجديد بالنسبة للمؤسسات، لكنها كانت تتداول فى السوق الثانوى فقط، وكانت المؤسسات فى حاجة إلى البحث عن متوسط الأسعار لتأتى بأفضل عائد.

وتوقعت أن تكون أذون الخزانة غير جاذبة للمستثمرين الأجانب فى الوقت الحالى؛ نتيجة حداثتها، ولتذبذب أسعار العملة.

((حامد)): أزمة العملات الأجنبية ستحد من فرص دخول الأجانب

رجح محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، أن تؤدى إتاحة بيانات التداولات بشكل شفاف عبر شاشات البورصة، إلى وجود منحى عائد مبنى على أسس سليمة بحجم تداولات كبير، خاص بإصدارات الأذون يمكن البناء عليه فى طرح أذون جديدة خلال الفترة المقبلة.

توقع أن تكون تقييمات الأذون والسندات معبرة بشكل أكبر عما كانت عليه فى أوقات سابقة؛ حيث كانت تتم التداولات عبر المتعاملين الرئيسيين من البنوك دون توضيح لحجم التنفيذات، موضحاً أن ذلك كان يفقدها شرطاً مهماً فى التنافس مع الأسواق الأخرى.

أضاف أن عودة الأجانب لسوق أدوات الدين مرهونة بانخفاض معدلات الفائدة والتضخم على حد سواء، كما أن شهية الأجانب لن تعود كما كانت قبل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية إلا بعد حل أزمة نقص العملة الأجنبية.

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