توقعات بانخفاض وتيرة تراجعات البورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبوغنيمة: مؤشر EGX70 EWI يحمل فرصاً واعدة خلال الجلسات المقبلة
ذكر متعاملون فى البورصة المصرية، أن السوق بدأ تحويل مساره نحو الصعود مع اقتراب انتهاء عمليات جنى الأرباح، التى وصفها الخبراء بأنها طبيعية نتيجة القفزات التى شهدتها الأسهم خلال شهر أكتوبر الماضى.
وانخفضت مؤشرات البورصة بشكل جماعى فى ختام جلسة أمس الأربعاء، ليتراجع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 22433.38 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.47% وصولًا إلى مستوى 4305.41 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.49 % ليصل إلى مستوى 6444 نقطة.
وقال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى لديه مستوى مقاومة عند مستوى 23 ألف نقطة، وأن التراجع التصحيحى فى إطار جنى الأرباح، كان متوقعًا بعد القفزات التاريخية خلال الشهر الماضى.
أوضح أن الأحداث الجيوسياسية، فى المناطق المحيطة بمصر سبب رئيسى فى الهبوط العنيف خلال الأسبوع الجارى، وتوقع أن تكون جلسة اليوم الخميس محورية فى مصير المؤشر، على أن تكون وتيرة الهبوط أقل حدة من الجلسات السابقة، مع تراجع الضغوط البيعية.
غريب: المؤشر بدأ تقليص خسائره مع بداية نوفمبر الجارى
وأضاف: هناك فرص شرائية واعدة فى المؤشر السبعينى، بعد أن شهد حالة من الهبوط خلال الأسبوع الجارى، نتيجة لعمليات جنى أرباح، بالإضافة إلى تأثر قطاع البتروكيماويات بسبب الأخبار المتعلقة بإمدادات الغاز الذى تم تداولها مؤخرًا.
أشار إلى أن الأوضاع الحالية لا تستدعى القلق، خاصة أن أغلب التراجعات كانت نتيجة لعمليات جنى الأرباح، وليس نتيجة لحالة من الهلع أو مشاكل فى سوق البورصة المصرية.
وشهد السوق قيم تداولات 3.5 مليار جنيه من خلال تداول 773.3 مليون سهم، بتنفيذ 109.7 ألف عملية شراء وبيع، بعد أن تم التداول على أسهم 201 شركة مقيدة، وارتفع خلال الجلسة 39 سهما، كان أكثرهم ارتفاعاً سهم شركة“دلتا للطباعة والتغليف” وتراجعت أسعار 114 سهما، وكان الأكثر هبوطا سهم“العربية لاستصلاح الأراضى”، فيما لم تتغير أسعار 48 سهما.
وأشار سامح غريب، المحلل الفنى، إلى أن السوق بدأ خلال الجلسات الأخيرة تقليص التراجع، فى إطار محاولة تغيير دفة المؤشرات نحو الصعود خلال شهر نوفمبر الجارى.
تابع أن الهبوط كان نتيجة لاستكمال عمليات جنى الأرباح، بعد أن وصل المؤشر الرئيسى لمستويات مقاومة عند 23500 نقطة.
وتوقع أن تكون جلسة نهاية الأسبوع محددة لمسار السوق، خلال الجلسات المقبلة أو خلال الشهر الجارى، على أقل تقدير، وسجل رأس المال السوقى 1.52 تريليون جنيه، واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو9.9 مليون جنيه، و24.2 مليون جنيه مستحوذين على نسب 83.61%، و8.46% من إجمالى التعاملات، بينما اتجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 34.2 مليون جنيه، مستحوذين على 7.9% من التعاملات.
ونفذ الأفراد 73.99% من التعاملات، حيث اتجه المصريون والعرب نحو البيع مسجلين صافى تعاملات بقيمة 220.1 مليون جنيه، و45.3 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 1.4 مليون جنيه.
واستحوذت المؤسسات على26% من إجمالى التعاملات، حيث اتجهت جميع المؤسسات المصرية، والعربية، نحو الشراء بصافى تعاملات 230.1 مليون جنيه، و69.6 مليون جنيه، واتجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 35.7 مليون جنيه.
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