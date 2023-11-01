توقعات بانخفاض وتيرة تراجعات البورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

ذكر متعاملون فى البورصة المصرية، أن السوق بدأ تحويل مساره نحو الصعود مع اقتراب انتهاء عمليات جنى الأرباح، التى وصفها الخبراء بأنها طبيعية نتيجة القفزات التى شهدتها الأسهم خلال شهر أكتوبر الماضى.



وانخفضت مؤشرات البورصة بشكل جماعى فى ختام جلسة أمس الأربعاء، ليتراجع المؤشر الرئيسى EGX30 بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 22433.38 نقطة.



وانخفض مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.47% وصولًا إلى مستوى 4305.41 نقطة، بينما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.49 % ليصل إلى مستوى 6444 نقطة.



وقال باسم أبوغنيمة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى لديه مستوى مقاومة عند مستوى 23 ألف نقطة، وأن التراجع التصحيحى فى إطار جنى الأرباح، كان متوقعًا بعد القفزات التاريخية خلال الشهر الماضى.



أوضح أن الأحداث الجيوسياسية، فى المناطق المحيطة بمصر سبب رئيسى فى الهبوط العنيف خلال الأسبوع الجارى، وتوقع أن تكون جلسة اليوم الخميس محورية فى مصير المؤشر، على أن تكون وتيرة الهبوط أقل حدة من الجلسات السابقة، مع تراجع الضغوط البيعية.



وأضاف: هناك فرص شرائية واعدة فى المؤشر السبعينى، بعد أن شهد حالة من الهبوط خلال الأسبوع الجارى، نتيجة لعمليات جنى أرباح، بالإضافة إلى تأثر قطاع البتروكيماويات بسبب الأخبار المتعلقة بإمدادات الغاز الذى تم تداولها مؤخرًا.

أشار إلى أن الأوضاع الحالية لا تستدعى القلق، خاصة أن أغلب التراجعات كانت نتيجة لعمليات جنى الأرباح، وليس نتيجة لحالة من الهلع أو مشاكل فى سوق البورصة المصرية.



وشهد السوق قيم تداولات 3.5 مليار جنيه من خلال تداول 773.3 مليون سهم، بتنفيذ 109.7 ألف عملية شراء وبيع، بعد أن تم التداول على أسهم 201 شركة مقيدة، وارتفع خلال الجلسة 39 سهما، كان أكثرهم ارتفاعاً سهم شركة“دلتا للطباعة والتغليف” وتراجعت أسعار 114 سهما، وكان الأكثر هبوطا سهم“العربية لاستصلاح الأراضى”، فيما لم تتغير أسعار 48 سهما.



وأشار سامح غريب، المحلل الفنى، إلى أن السوق بدأ خلال الجلسات الأخيرة تقليص التراجع، فى إطار محاولة تغيير دفة المؤشرات نحو الصعود خلال شهر نوفمبر الجارى.

تابع أن الهبوط كان نتيجة لاستكمال عمليات جنى الأرباح، بعد أن وصل المؤشر الرئيسى لمستويات مقاومة عند 23500 نقطة.



وتوقع أن تكون جلسة نهاية الأسبوع محددة لمسار السوق، خلال الجلسات المقبلة أو خلال الشهر الجارى، على أقل تقدير، وسجل رأس المال السوقى 1.52 تريليون جنيه، واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو9.9 مليون جنيه، و24.2 مليون جنيه مستحوذين على نسب 83.61%، و8.46% من إجمالى التعاملات، بينما اتجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 34.2 مليون جنيه، مستحوذين على 7.9% من التعاملات.



ونفذ الأفراد 73.99% من التعاملات، حيث اتجه المصريون والعرب نحو البيع مسجلين صافى تعاملات بقيمة 220.1 مليون جنيه، و45.3 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 1.4 مليون جنيه.



واستحوذت المؤسسات على26% من إجمالى التعاملات، حيث اتجهت جميع المؤسسات المصرية، والعربية، نحو الشراء بصافى تعاملات 230.1 مليون جنيه، و69.6 مليون جنيه، واتجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 35.7 مليون جنيه.